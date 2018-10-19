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Волинські веслувальники здобули перемогу і поїдуть на чемпіонат світу в Угорщину

Волинські веслувальники здобули перемогу і поїдуть на чемпіонат світу в Угорщину
З 12 по 16 червня у Дніпрі триває особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное. Серед учасників – волиняни.

Так, ковельський тандем Юрій Вандюк та Андрій Рибачок стали «золотими» призерами у перегонах.

Волинські спортсмени протистояли бронзовим призерам Олімпійських ігор в м. Ріо-де-Жанейро - 2016 – Дмитру Янчуку та Тарасу Міщуку, які до фінішу прийшли другими. Також, Юрій Вандюк став переможцем в каное-одиночці, на дистанції С-1 – 1000 м.

За підсумками, волинський дует відібраний на чемпіонат світу з веслування, який прийматиме Угорщина у серпні цього року. Слід сказати, що саме на цих змаганнях і будуть здобуватися олімпійські ліцензії.

Юрія Вандюка та Андрія Рибачка тренує заслужений тренер України Федір Семенюк.

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Теги: веслувальники, спорт
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