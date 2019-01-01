Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
У КП «Луцькводоканал» просять раціональніше та економніше використовувати воду, що подається централізованими системами водопостачання.
Про це повідомили у прес-службі КП.
«У зв’язку з аномальною спекою просимо лучан і жителів прилеглих сіл раціонально та бережно використовувати воду, що подається централізованими системами водопостачання, аби уникнути пониження тиску подачі води у мережах. Стежте за витрачанням водних ресурсів, завжди вчасно вимикайте крани, контролюйте рівень подачі води, намагайтесь не використовувати водопровідну воду для поливу городини, для цього краще використовувати свердловини», – йдеться у повідомленні.
«Стрімке перебільшення кількості використаної води може призвести до перебоїв із водопостачанням. КП «Луцькводоканал» наголошує на необхідності максимально зменшити використання питної води в період з 17:00 до 20:00 год., просимо з розумінням поставитися до ситуації», – пишуть у прес-службі водоканалу.
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Про це повідомили у прес-службі КП.
«У зв’язку з аномальною спекою просимо лучан і жителів прилеглих сіл раціонально та бережно використовувати воду, що подається централізованими системами водопостачання, аби уникнути пониження тиску подачі води у мережах. Стежте за витрачанням водних ресурсів, завжди вчасно вимикайте крани, контролюйте рівень подачі води, намагайтесь не використовувати водопровідну воду для поливу городини, для цього краще використовувати свердловини», – йдеться у повідомленні.
«Стрімке перебільшення кількості використаної води може призвести до перебоїв із водопостачанням. КП «Луцькводоканал» наголошує на необхідності максимально зменшити використання питної води в період з 17:00 до 20:00 год., просимо з розумінням поставитися до ситуації», – пишуть у прес-службі водоканалу.
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