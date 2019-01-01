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Опублікували відео з аварії поблизу Луцька

Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
У селі Рованці зіткнулись фура та мінівен.

Відео із місця аварії опублікував Олександр Гаврилюк на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, ДТП трапилась 14 червня.

Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».

Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.


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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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