Опублікували відео з аварії поблизу Луцька





Відео із місця аварії опублікував Олександр Гаврилюк на своєму Youtube-каналі.



Нагадаємо, ДТП трапилась 14 червня.



Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».



Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці зіткнулись фура та мінівен.Відео із місця аварії опублікувавна своєму Youtube-каналі.Нагадаємо,Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію