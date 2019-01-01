Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 13:01
У селі Рованці зіткнулись фура та мінівен.
Відео із місця аварії опублікував Олександр Гаврилюк на своєму Youtube-каналі.
Нагадаємо, ДТП трапилась 14 червня.
Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».
Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.
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Відео із місця аварії опублікував Олександр Гаврилюк на своєму Youtube-каналі.
Нагадаємо, ДТП трапилась 14 червня.
Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».
Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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