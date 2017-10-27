Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах

У селі Гірка Полонка Луцького району автомобіль ВАЗ 2109 під ранок 16 червня влетів в яму, а після цього розтрощив огорожу біля будинку та перекинувся на дах.Про церозповіли очевидці події.Відомо, що аварія сталася приблизно в 05:30 ранку. Автомобіль, у якому було троє з вигляду нетверезих хлопців, спочатку в'їхав у яму, яку викопали для підключення газу, після цього його почало заносити і він в'їхав в огорожу, розтрощивши одну секцію. Машина ж перекинулася на дах і вщент розбилася.Найбільше постраждав хлопець, який був на передньому пасажирському сидіння. Він вилетів з автівки через відчинене вікно.На місце викликали поліцію, швидку та рятувальників. Автомобіль - з газовою установкою, тож була загроза вибуху. Усі троє хлопців від госпіталізації відмовилися.