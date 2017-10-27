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Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах

Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
У селі Гірка Полонка Луцького району автомобіль ВАЗ 2109 під ранок 16 червня влетів в яму, а після цього розтрощив огорожу біля будинку та перекинувся на дах.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.

Відомо, що аварія сталася приблизно в 05:30 ранку. Автомобіль, у якому було троє з вигляду нетверезих хлопців, спочатку в'їхав у яму, яку викопали для підключення газу, після цього його почало заносити і він в'їхав в огорожу, розтрощивши одну секцію. Машина ж перекинулася на дах і вщент розбилася.

Найбільше постраждав хлопець, який був на передньому пасажирському сидіння. Він вилетів з автівки через відчинене вікно.

На місце викликали поліцію, швидку та рятувальників. Автомобіль - з газовою установкою, тож була загроза вибуху. Усі троє хлопців від госпіталізації відмовилися.

Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах



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Теги: Гірка Полонка, аварія, ДТП, ВАЗ 2109
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Коментарі 1
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Знак про викопану яму стояв? Якщо ні я б вжарив тих хто її викопав - волиньгаз і замовника підключення
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