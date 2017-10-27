Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Сьогодні, 10:35
У селі Гірка Полонка Луцького району автомобіль ВАЗ 2109 під ранок 16 червня влетів в яму, а після цього розтрощив огорожу біля будинку та перекинувся на дах.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
Відомо, що аварія сталася приблизно в 05:30 ранку. Автомобіль, у якому було троє з вигляду нетверезих хлопців, спочатку в'їхав у яму, яку викопали для підключення газу, після цього його почало заносити і він в'їхав в огорожу, розтрощивши одну секцію. Машина ж перекинулася на дах і вщент розбилася.
Найбільше постраждав хлопець, який був на передньому пасажирському сидіння. Він вилетів з автівки через відчинене вікно.
На місце викликали поліцію, швидку та рятувальників. Автомобіль - з газовою установкою, тож була загроза вибуху. Усі троє хлопців від госпіталізації відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
Відомо, що аварія сталася приблизно в 05:30 ранку. Автомобіль, у якому було троє з вигляду нетверезих хлопців, спочатку в'їхав у яму, яку викопали для підключення газу, після цього його почало заносити і він в'їхав в огорожу, розтрощивши одну секцію. Машина ж перекинулася на дах і вщент розбилася.
Найбільше постраждав хлопець, який був на передньому пасажирському сидіння. Він вилетів з автівки через відчинене вікно.
На місце викликали поліцію, швидку та рятувальників. Автомобіль - з газовою установкою, тож була загроза вибуху. Усі троє хлопців від госпіталізації відмовилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Знак про викопану яму стояв? Якщо ні я б вжарив тих хто її викопав - волиньгаз і замовника підключення
Останні новини
Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Сьогодні, 11:24
Покровський та «СВІДОМІ» привітали лучан з Трійцею
Сьогодні, 10:58
Дивом залишились живі: під Луцьком авто розтрощило бетонний паркан і перевернулось на дах
Сьогодні, 10:35
Сьогодні в Україні вперше святкують День батька
Сьогодні, 09:51