Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція

Сьогодні, 16 червня, приблизно о 05:30 ранку в селі Гірка Полонка Луцького району автомобіль "ВАЗ" врізався в паркан та перевернувся.За кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння перебував 22-річний житель цього ж району, повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зауважують, що водій і пасажири автомобіля в ДТП не постраждали.Співробітники групи реагування патрульної поліції Луцького відділення поліції за фактом порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у станні алкогольного сп'яніння склали на водія адмінпротоколи за ст. 124 та ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушнику загрожує, зокрема, штраф у розмірі 10,2 тис. грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.Нагадаємо, автомобіль, у якому було троє хлопців, спочатку в'їхав у яму, яку викопали для підключення газу, після цього його почало заносити і він. Машина ж перекинулася на дах і вщент розбилася.Найбільше постраждав хлопець, який був на передньому пасажирському сидіння. Він вилетів з автівки через відчинене вікно.На місце викликали поліцію, швидку та рятувальників. Автомобіль - з газовою установкою, тож була загроза вибуху. Усі троє хлопців від госпіталізації відмовилися.