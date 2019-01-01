Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО

У Ковелі 15 червня греко-католицька громада освятила каплицю блаженного Василія Величковського, котра постала у районі Сільмашу.Про це повідомляє прес-служба Луцького екзархату Української греко-католицької церкви.Святиню зводили протягом майже двох місяців під керівництвом о.Ошатну дерев’яну церкву у співслужінні численного духовенства та при великому скупченні молільників освятив преосвященний владика, екзарх Луцький.Урочисті богослужіння почались водосвяттям та молебнем до священномученика. Після чину освячення каплиці звершувалась Божественна Літургія. На проповіді владика Йосафат говорив про служіння блаженного Василія на Волині, а також розповідав про велике значення храму в житті християнина. Після богослужінь були виголошені многоліття та вручені подячні грамоти всім, хто спричинився до побудови святині. Наостанку всі присутні спільно частувались та радісно спілкувались на подвір’ї храму.Зауважують, що це перший у світі храм на честь священномученика Василія Величковського.