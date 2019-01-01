вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО

Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
У Ковелі 15 червня греко-католицька громада освятила каплицю блаженного Василія Величковського, котра постала у районі Сільмашу.

Про це повідомляє прес-служба Луцького екзархату Української греко-католицької церкви.

Святиню зводили протягом майже двох місяців під керівництвом о. Євгена Задорожного.

Ошатну дерев’яну церкву у співслужінні численного духовенства та при великому скупченні молільників освятив преосвященний владика Йосафат Говера, екзарх Луцький.

Урочисті богослужіння почались водосвяттям та молебнем до священномученика. Після чину освячення каплиці звершувалась Божественна Літургія. На проповіді владика Йосафат говорив про служіння блаженного Василія на Волині, а також розповідав про велике значення храму в житті християнина. Після богослужінь були виголошені многоліття та вручені подячні грамоти всім, хто спричинився до побудови святині. Наостанку всі присутні спільно частувались та радісно спілкувались на подвір’ї храму.

Зауважують, що це перший у світі храм на честь священномученика Василія Величковського.

Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, Волинь, греко-католики, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У Луцьку та області – штормове попередження
Сьогодні, 12:31
Дмитро Комаров розповів про таємне одруження. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція
Сьогодні, 11:41
Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе на Волині
13 червень, 10:13
Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
12 червень, 20:11
На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
12 червень, 09:51
Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою
07 червень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перший у світі храм на честь Василія Величковського освятили на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
У Луцьку та області – штормове попередження
Сьогодні, 12:31
 0
Дмитро Комаров розповів про таємне одруження. ІНТЕРВ'Ю. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція
Сьогодні, 11:41
 0
Як вижити в спеку і не перегрітися: поради від МОЗ
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿