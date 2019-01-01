Через два дні скасують поїзд, яким волиняни їздили у Польщу
Сьогодні, 15:06
З 19 червня не курсуватиме поїзд сполученням Здолбунів – Хелм.
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
"У зв’язку з необхідністю врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польща, починаючи з 19 червня цього року не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Холм – Здолбунів", - йдеться у повідомлені.
До 18 червня включно маршрут прямування цього поїзда обмежено до станції Дорохуськ (Республіка Польща).
Доїзд пасажирів зі ст. Дорохуськ до ст. Холм та зворотно буде автобусним транспортом.
Нагадаємо, наразі поїзд курсує зі Здобунова через волниські станції у Ківерцях, Ковелі та Ягодині.
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Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
"У зв’язку з необхідністю врегулювання певних процедур із фіскальними органами Республіки Польща, починаючи з 19 червня цього року не курсуватиме поїзд №751/752 сполученням Здолбунів – Холм – Здолбунів", - йдеться у повідомлені.
До 18 червня включно маршрут прямування цього поїзда обмежено до станції Дорохуськ (Республіка Польща).
Доїзд пасажирів зі ст. Дорохуськ до ст. Холм та зворотно буде автобусним транспортом.
Нагадаємо, наразі поїзд курсує зі Здобунова через волниські станції у Ківерцях, Ковелі та Ягодині.
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