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В аварії загинула відома українська гімнастка

В аварії загинула відома українська гімнастка
У Львові сьогодні, 16 червня, трагічно загинула відома у минулому гімнастка Любов Рассихіна, вона потрапила під колеса автомобіля.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст, керівник прес-служби ФК "Карпати" Юрій Назаркевич, передає УНН.

"Біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, авто наїхало на Любов Рассихіну. Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихін - дружина Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років… Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди "Карпати" висловлюють щирі співчуття родині Рассихіних. Вічная пам’ять…", - повідомив він.

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Теги: смерть, ДТП, Любов Рассихіна
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