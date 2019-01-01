В аварії загинула відома українська гімнастка

Любов Рассихіна, вона потрапила під колеса автомобіля.



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст, керівник прес-служби ФК "Карпати" Юрій Назаркевич, передає



"Біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, авто наїхало на Любов Рассихіну. Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихін - дружина Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років… Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди "Карпати" висловлюють щирі співчуття родині Рассихіних. Вічная пам’ять…", - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові сьогодні, 16 червня, трагічно загинула відома у минулому гімнастка, вона потрапила під колеса автомобіля.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст, керівник прес-служби ФК "Карпати", передає УНН "Біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, авто наїхало на Любов Рассихіну. Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихін - дружина Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років… Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди "Карпати" висловлюють щирі співчуття родині Рассихіних. Вічная пам’ять…", - повідомив він.

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