Знайшли підлітка, який зник у Луцьку

Чотирнадцятирічного, який пішов з дому у Луцьку і не повернувся, вже знайшли.Про це повідомили у поліції.Нагадаємо, про, який проживає на вулиці Конякіна, повідомили сьогодні, 16 червня.У поліції додали, що з дитиною все добре. Протиправних дій проти нього не скоювали.