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Знайшли підлітка, який зник у Луцьку

Знайшли підлітка, який зник у Луцьку
Чотирнадцятирічного Романа Лисюка, який пішов з дому у Луцьку і не повернувся, вже знайшли.

Про це повідомили у поліції.

Нагадаємо, про зникнення хлопця 2004 року народження, який проживає на вулиці Конякіна, повідомили сьогодні, 16 червня.

У поліції додали, що з дитиною все добре. Протиправних дій проти нього не скоювали.

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Теги: зникнення, розшук, Роман Лисюк, Луцьк
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