Знайшли підлітка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 19:01
Чотирнадцятирічного Романа Лисюка, який пішов з дому у Луцьку і не повернувся, вже знайшли.
Про це повідомили у поліції.
Нагадаємо, про зникнення хлопця 2004 року народження, який проживає на вулиці Конякіна, повідомили сьогодні, 16 червня.
У поліції додали, що з дитиною все добре. Протиправних дій проти нього не скоювали.
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Про це повідомили у поліції.
Нагадаємо, про зникнення хлопця 2004 року народження, який проживає на вулиці Конякіна, повідомили сьогодні, 16 червня.
У поліції додали, що з дитиною все добре. Протиправних дій проти нього не скоювали.
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