вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На декількох луцьких вулицях зникло світло

На декількох луцьких вулицях зникло світло
У Луцьку на вулицях Гулака-Артемовського, Привокзальній, Грушевського та проспекті Перемоги – відсутнє електропостачання.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.

Зазначимо, що світло зникло близько опівночі 17 червня.

На гарячій лінії «Волиньобленерго» розповіли, що аварійне відключення сталось через негоду.

Також зазначили, що ще немає світла у селі Підгайці. Відновити електропостачання обіцяють відновити до 12 години 17 червня.

Щодо відновлення світла на луцьких вулицях інформації не надійшло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На декількох луцьких вулицях зникло світло
Сьогодні, 00:43
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік
16 червень, 23:42
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
16 червень, 23:10
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
16 червень, 22:28
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла у четвер, 23 травня Де у Луцьку не буде світла у четвер, 23 травня
22 травень, 19:08
Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня Де у Луцьку не буде світла у середу, 22 травня
21 травень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 21 травня Де у Луцьку не буде світла у вівторок, 21 травня
20 травень, 19:13
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 травня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 травня
02 травень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На декількох луцьких вулицях зникло світло
Сьогодні, 00:43
 0
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Херсонщині впав атракціон: загинув чоловік
16 червень, 23:42
 0
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
16 червень, 23:10
 0
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
16 червень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿