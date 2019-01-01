На декількох луцьких вулицях зникло світло





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.



Зазначимо, що світло зникло близько опівночі 17 червня.



На гарячій лінії «Волиньобленерго» розповіли, що аварійне відключення сталось через негоду.



Також зазначили, що ще немає світла у селі Підгайці. Відновити електропостачання обіцяють відновити до 12 години 17 червня.



Щодо відновлення світла на луцьких вулицях інформації не надійшло.

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