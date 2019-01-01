Встановили особу жінки, яка днями потонула у річці Стир





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що 16 червня



Тоді у поліції просили допомогти встановити особу.



Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі відомо, що візуально слідів насильницької смерті немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потопельницею виявилася сорокарічна жителька міста Луцьк.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, що 16 червня труп жінки прибило до берега за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка у Луцьку.Тоді у поліції просили допомогти встановити особу.Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі відомо, що візуально слідів насильницької смерті немає.

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