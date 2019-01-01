Встановили особу жінки, яка днями потонула у річці Стир
Сьогодні, 11:15
Потопельницею виявилася сорокарічна жителька міста Луцьк.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що 16 червня труп жінки прибило до берега за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка у Луцьку.
Тоді у поліції просили допомогти встановити особу.
Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі відомо, що візуально слідів насильницької смерті немає.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що 16 червня труп жінки прибило до берега за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка у Луцьку.
Тоді у поліції просили допомогти встановити особу.
Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Наразі відомо, що візуально слідів насильницької смерті немає.
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