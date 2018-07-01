вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Volkswagen наїхав на велосипедиста

У Луцьку Volkswagen наїхав на велосипедиста
У неділю, 16 червня, близько 22 години на вулиці Львівській поблизу перехрестя з вулицею Ковельською трапилась ДТП - автівка наїхала на велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив потерпілий.

Водій Volkswagen Сaddy темно-синього кольору наїхав на велосипедиста. Після цього залишив місце події, звернувши на вулицю Володимирську. Керманич поїхав у невідомому напрямку.

Потерпілий сам звернувся за первинною медичною допомогою. Унаслідок падіння з велосипеда під час наїзду автівкою чоловік отримав тілесні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, кримінал, ДТП, авто, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
У Луцьку Volkswagen наїхав на велосипедиста
Сьогодні, 12:00
В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь
Сьогодні, 11:25
Встановили особу жінки, яка днями потонула у річці Стир
Сьогодні, 11:15
Де можна безпечно покупатися на Турійщині
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік Знайшли водія, який у Луцьку збив мотоцикліста з пасажиром і втік
01 травень, 16:30
У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО У центрі Луцька легковик збив велосипедиста. ФОТО
01 липень, 2018, 22:20
Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція Водій авто, яке під Луцьком розтрощило паркан і перекинулося, був п'яним, – поліція
16 червень, 11:41
У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
15 червень, 21:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як народилася «Луцька Венеція»: ІНТЕРВ'Ю з власником найромантичнішого місця Луцька
Сьогодні, 12:55
 0
У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
Сьогодні, 12:26
 0
У Луцьку Volkswagen наїхав на велосипедиста
Сьогодні, 12:00
 0
В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь
Сьогодні, 11:25
 0
Встановили особу жінки, яка днями потонула у річці Стир
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿