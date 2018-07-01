У Луцьку Volkswagen наїхав на велосипедиста





Про це Інформаційному агентству



Водій Volkswagen Сaddy темно-синього кольору наїхав на велосипедиста. Після цього залишив місце події, звернувши на вулицю Володимирську. Керманич поїхав у невідомому напрямку.



Потерпілий сам звернувся за первинною медичною допомогою. Унаслідок падіння з велосипеда під час наїзду автівкою чоловік отримав тілесні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16 червня, близько 22 години на вулиці Львівській поблизу перехрестя з вулицею Ковельською трапилась ДТП - автівка наїхала на велосипедиста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив потерпілий.Водій Volkswagen Сaddy темно-синього кольору наїхав на велосипедиста. Після цього залишив місце події, звернувши на вулицю Володимирську. Керманич поїхав у невідомому напрямку.Потерпілий сам звернувся за первинною медичною допомогою. Унаслідок падіння з велосипеда під час наїзду автівкою чоловік отримав тілесні ушкодження.

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