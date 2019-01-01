Головний храм Волинської єпархії відзначив престольний празник. ФОТО

У Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі Православної Церкви України відбулося урочисте богослужіння з нагоди Храмового свята. Празник, що випадає на 17 червня, очолив митрополит Анейський(Павлідіс), постійний член Священного синоду Константинопольської православної церкви.Із Його високопреосвященством Божественну літургію правили: головний секретар Священного синоду Православної Церкви України митрополит Вінницький і Барський, митрополит Луцький і Волинський, єпископ Володимир-Волинський і Турійський, єпископ Кропивницький і Голованівський, єпископ Ужгородський і Закарпатський, канцлер Волинської єпархії протоієрей, декан собору протоієрей, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей, декани та інші священнослужителі. Співав архієрейський хор «Оранта» (регент – заслужений діяч мистецтв).На завершення служби Божої владика Макарій виголосив проповідь, розкриваючи зміст великого торжества Святої Трійці. Зокрема, нагадав слова святителя Йоана Золотоустого: «Днем П’ятдесятниці для нас, віруючих, мають стати всі дні року». Отже, це величне свято – пояснює високий гість – щороку відбувається з благодаттю зішестя Святого Духа на всіх Божественних Літургіях всіх народів християнських. Такою є наша віра й таким є наше життя в Христі.Дякуючи владиці Михаїлу за запрошення, митрополит Макарій переказав йому і всім волинянам благословення та найтепліші привітання Вселенського Патріарха Варфоломія. Його Всесвятість бажає волинському архієреєві «доброї сили, бути завжди в доброму дусі для того, щоби могти вести єпархію, весь вірний нарід уперед».У пам’ять про свій візит представник Константинопольської церкви подарував митрополитові Іверську ікону Божої Матері (Вратарниці). Цю копію образа було освячено й прикладено до оригіналу святині, що зберігається в одному з монастриів Афону.Керуючий нашою єпархією подякував владиці Макарію і всім архієреям за розділену радість престольного торжества, яку дарує благодать Святого Духа. Волинський архіпастир висловив упевненість, що візит митрополита Анейського «дасть черговий імпульс для подальших дій визнання Української Церкви. «Сподіваємось, що Ви ще приїдете дарувати нам статус церкви патріархальної, церкви в статусі Патріархату». Адже в сучасному світі процеси відбуваються динамічно, тож на очікування можна реагувати швидше. За словами владики Михаїла, це ще більше наших людей надихне, утвердить у великому бажанні бути в спільноті православних церков. «Ми бажаємо доброго здоров’я Патріарху Варфоломію, щоби черговою його доброю справою було об’єднання України і поставлення на Київській кафедрі Предстоятеля в сані Патріарха».Очільник Волинської єпархії також зробив подарунок митрополитові Макарію: йому було вручено ікону Волинської Богоматері.Завершився празник традиційним хресним ходом навколо собору.