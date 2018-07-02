Кривава ДТП у Цумані: мотоциклісту ампутували пошкоджену ногу





Про це



Відомо, що за кермом мототранспорту був житель села Карпилівка Ківерцівського району, який віз із собою пасажира, що також звідти.



Обидва хлопці отримали важкі тілесні ушкодження, одному з них в результаті аварії ампутували ногу, а інший – вибив ключицю та пошкодив колінний суглоб.



Деталі згодом.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо транспортна пригода за участі двох молодих мотоциклістів трапилася у смт. Цумань Ківерцівського району вчора, 16 червня, надвечір.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці.Відомо, що за кермом мототранспорту був житель села Карпилівка Ківерцівського району, який віз із собою пасажира, що також звідти.Обидва хлопці отримали важкі тілесні ушкодження, одному з них в результаті аварії ампутували ногу, а інший – вибив ключицю та пошкодив колінний суглоб.Деталі згодом.Головне фото – ілюстративне.

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