Зеленський назвав українських жінок туристичним брендом країни
Сьогодні, 00:11
У понеділок, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський завітав з робочим візитом до Франції, де зустрівся з главою країни Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Вголос.
Під час зустрічі Зеленський вирішив похвалитися красивими українськими жінками. За його словами, туристи, які відвідують Україну, схвально відгукуються про побачену красу, кухню, а також жінок. Це все можна віднести до українського бренду.
Після відповідної заяви Мережа «вибухнула» негативними коментарями. Зеленського навіть порівняли із колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який згадував жінок, які роздягаються, коли в Україні настає тепло.
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Про це повідомляє Вголос.
Під час зустрічі Зеленський вирішив похвалитися красивими українськими жінками. За його словами, туристи, які відвідують Україну, схвально відгукуються про побачену красу, кухню, а також жінок. Це все можна віднести до українського бренду.
Після відповідної заяви Мережа «вибухнула» негативними коментарями. Зеленського навіть порівняли із колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який згадував жінок, які роздягаються, коли в Україні настає тепло.
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