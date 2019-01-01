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Зеленський назвав українських жінок туристичним брендом країни

Зеленський назвав українських жінок туристичним брендом країни
У понеділок, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський завітав з робочим візитом до Франції, де зустрівся з главою країни Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Вголос.

Під час зустрічі Зеленський вирішив похвалитися красивими українськими жінками. За його словами, туристи, які відвідують Україну, схвально відгукуються про побачену красу, кухню, а також жінок. Це все можна віднести до українського бренду.

Після відповідної заяви Мережа «вибухнула» негативними коментарями. Зеленського навіть порівняли із колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який згадував жінок, які роздягаються, коли в Україні настає тепло.


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Теги: Зеленський, туристичний бренд
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