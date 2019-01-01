Зеленський назвав українських жінок туристичним брендом країни

Володимир Зеленський завітав з робочим візитом до Франції, де зустрівся з главою країни Емманюелем Макроном.



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Під час зустрічі Зеленський вирішив похвалитися красивими українськими жінками. За його словами, туристи, які відвідують Україну, схвально відгукуються про побачену красу, кухню, а також жінок. Це все можна віднести до українського бренду.



Після відповідної заяви Мережа «вибухнула» негативними коментарями. Зеленського навіть порівняли із колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який згадував жінок, які роздягаються, коли в Україні настає тепло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 17 червня, Президент Українизавітав з робочим візитом до Франції, де зустрівся з главою країниПро це повідомляє Вголос Під час зустрічі Зеленський вирішив похвалитися красивими українськими жінками. За його словами, туристи, які відвідують Україну, схвально відгукуються про побачену красу, кухню, а також жінок. Це все можна віднести до українського бренду.Після відповідної заяви Мережа «вибухнула» негативними коментарями. Зеленського навіть порівняли із колишнім президентом-утікачем Віктором Януковичем, який згадував жінок, які роздягаються, коли в Україні настає тепло.

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