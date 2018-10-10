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У Луцьку через ремонт – величезна тягнучка

У Луцьку через ремонт – величезна тягнучка
Через ремонтні роботи на проспекті Перемоги утворився затор.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Тягнучка утворилась близько 08:30 18 червня.

Зазначимо, що затор тягнеться від ТЦ «Там Таму» до кільця на вулиці Василя Мойсея.

Наразі орієнтовний час закінчення робіт невідомий.
У Луцьку через ремонт – величезна тягнучка

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Теги: затор, Луцьк, Перемоги
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