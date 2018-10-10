У Луцьку через ремонт – величезна тягнучка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Тягнучка утворилась близько 08:30 18 червня.



Зазначимо, що затор тягнеться від ТЦ «Там Таму» до кільця на вулиці Василя Мойсея.



Наразі орієнтовний час закінчення робіт невідомий.



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