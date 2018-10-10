У Луцьку через ремонт – величезна тягнучка
Сьогодні, 09:06
Через ремонтні роботи на проспекті Перемоги утворився затор.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Тягнучка утворилась близько 08:30 18 червня.
Зазначимо, що затор тягнеться від ТЦ «Там Таму» до кільця на вулиці Василя Мойсея.
Наразі орієнтовний час закінчення робіт невідомий.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Тягнучка утворилась близько 08:30 18 червня.
Зазначимо, що затор тягнеться від ТЦ «Там Таму» до кільця на вулиці Василя Мойсея.
Наразі орієнтовний час закінчення робіт невідомий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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