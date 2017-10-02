На березі Світязю продають приміщення рятувальної станції
Сьогодні, 18:16
На березі озера Світязь продають приміщення Шацької рятувальної станції.
На ділі ж - це база відпочинку, пише у Facebook журналіст Юрій Горбач.
Загалом приміщення має площу 450 "квадратів" і майже 22 сотки землі в додаток.
"Це майно ТОВ "Феміда-інтер" – колись потужного різнопланового підприємства, пов'язаного із депутатом Волинської облради Василем Столяром. Підприємство вже майже чотири роки у стадії банкрутства через майже 330 мільйонів гривень боргів", - зауважив журналіст.
Тепер же розпродають майно підприємства, що знаходиться впритул до озера. Початкова вартість лоту – 4 мільйони гривень.
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На ділі ж - це база відпочинку, пише у Facebook журналіст Юрій Горбач.
Загалом приміщення має площу 450 "квадратів" і майже 22 сотки землі в додаток.
"Це майно ТОВ "Феміда-інтер" – колись потужного різнопланового підприємства, пов'язаного із депутатом Волинської облради Василем Столяром. Підприємство вже майже чотири роки у стадії банкрутства через майже 330 мільйонів гривень боргів", - зауважив журналіст.
Тепер же розпродають майно підприємства, що знаходиться впритул до озера. Початкова вартість лоту – 4 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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