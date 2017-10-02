На березі Світязю продають приміщення рятувальної станції





На ділі ж - це база відпочинку, пише у Facebook журналіст Юрій Горбач.



Загалом приміщення має площу 450 "квадратів" і майже 22 сотки землі в додаток.



"Це майно ТОВ "Феміда-інтер" – колись потужного різнопланового підприємства, пов'язаного із депутатом Волинської облради Василем Столяром. Підприємство вже майже чотири роки у стадії банкрутства через майже 330 мільйонів гривень боргів", - зауважив журналіст.



Тепер же розпродають майно підприємства, що знаходиться впритул до озера. Початкова вартість лоту – 4 мільйони гривень.





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