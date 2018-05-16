Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інцидент трапився у понеділок, 17 червня. У кабінет сільського голови, розбивши вікно, невідомий закинув ганчірку і горючу суміш.



Вогонь знищив усе в приміщенні. Згарище лише ввечері побачила прибиральниця.



Зауважимо, що сільським головою села Нуйно є Віталій Ярощук.



Фото - ілюстративне

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