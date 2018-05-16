вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»

Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»
У селі Нуйно Камінь-Каширського району Волині в кабінет сільського голови кинули горючу суміш.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився у понеділок, 17 червня. У кабінет сільського голови, розбивши вікно, невідомий закинув ганчірку і горючу суміш.

Вогонь знищив усе в приміщенні. Згарище лише ввечері побачила прибиральниця.

Зауважимо, що сільським головою села Нуйно є Віталій Ярощук.

Фото - ілюстративне
Передрук заборонений

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, сільський голова, Нуйно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Студента ПТУ, який з пістолетом вимагав гроші у шестикласників на Волині, судили
Сьогодні, 15:52
На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані
Сьогодні, 15:42
Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 15:37
Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
Сьогодні, 15:22
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО У селі на Волині горів житловий будинок. ФОТО
16 травень, 2018, 11:58
Поліція озвучила деталі щодо підпалу кабінету сільського голови на Волині Поліція озвучила деталі щодо підпалу кабінету сільського голови на Волині
Сьогодні, 16:26
На Любомльщині згорів хлів зі свинею На Любомльщині згорів хлів зі свинею
17 червень, 13:27
В Україну через проблему «біологічної пожежі» з'їхалися іноземні науковці. ВІДЕО В Україну через проблему «біологічної пожежі» з'їхалися іноземні науковці. ВІДЕО
15 червень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
Волинський фермер вирощує ягоди за унікальною німецькою технологією
Сьогодні, 16:37
 0
Поліція озвучила деталі щодо підпалу кабінету сільського голови на Волині
Сьогодні, 16:26
 0
У Києві затримали двох дилерів із кокаїном, вартістю 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 16:20
 0
Лучанка чотири місяці живе без світла у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿