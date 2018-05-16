Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 15:37
У селі Нуйно Камінь-Каширського району Волині в кабінет сільського голови кинули горючу суміш.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився у понеділок, 17 червня. У кабінет сільського голови, розбивши вікно, невідомий закинув ганчірку і горючу суміш.
Вогонь знищив усе в приміщенні. Згарище лише ввечері побачила прибиральниця.
Зауважимо, що сільським головою села Нуйно є Віталій Ярощук.
Фото - ілюстративне
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інцидент трапився у понеділок, 17 червня. У кабінет сільського голови, розбивши вікно, невідомий закинув ганчірку і горючу суміш.
Вогонь знищив усе в приміщенні. Згарище лише ввечері побачила прибиральниця.
Зауважимо, що сільським головою села Нуйно є Віталій Ярощук.
Фото - ілюстративне
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині міст через річку Стохід знаходиться в аварійному стані
Сьогодні, 15:42
Вигоріло дотла: на Волині в кабінет сільського голови кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 15:37
Слухав диспетчера «швидкої» через гучномовець: відпочивальник врятував жінку на Світязі
Сьогодні, 15:22
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58