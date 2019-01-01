Студента ПТУ, який з пістолетом вимагав гроші у шестикласників на Волині, судили
Сьогодні, 15:52
Юнак, який серед білого дня у листопаді минулого року в Нововолинську, погрожуючи шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші, відбувся штрафом у 680 гривень.
Такий вирок студентові Нововолинського центру професійно-технічної освіти виніс Нововолинський міський суд.
16-річний зловмисник, на переконання суду, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.
Хлопець розповів, що у березні 2020 року закінчує навчальний заклад, де здобуває професію слюсара з ремонту автомобілів. Має власні кошти, оскільки отримує стипендію.
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Такий вирок студентові Нововолинського центру професійно-технічної освіти виніс Нововолинський міський суд.
16-річний зловмисник, на переконання суду, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.
Хлопець розповів, що у березні 2020 року закінчує навчальний заклад, де здобуває професію слюсара з ремонту автомобілів. Має власні кошти, оскільки отримує стипендію.
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Коментарі 1
Головне сказати, що щиро (щиріше нікуди) розкаявся - і суд все спише
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