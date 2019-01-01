Студента ПТУ, який з пістолетом вимагав гроші у шестикласників на Волині, судили





Такий вирок студентові Нововолинського центру професійно-технічної освіти виніс Нововолинський міський суд.



16-річний зловмисник, на переконання суду, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.



Хлопець розповів, що у березні 2020 року закінчує навчальний заклад, де здобуває професію слюсара з ремонту автомобілів. Має власні кошти, оскільки отримує стипендію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юнак, який серед білого дня у листопаді минулого року в Нововолинську, погрожуючи шестикласникам пістолетом (як з'ясувалося згодом – іграшковим), вимагав у них гроші, відбувся штрафом у 680 гривень.Такий вирок студентові Нововолинського центру професійно-технічної освіти виніс Нововолинський міський суд.16-річний зловмисник, на переконання суду, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину.Хлопець розповів, що у березні 2020 року закінчує навчальний заклад, де здобуває професію слюсара з ремонту автомобілів. Має власні кошти, оскільки отримує стипендію.

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