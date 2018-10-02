Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша
Сьогодні, 17:45
Демидчик Михайло Васильович із міста Вараш Рівненської області, зник у неділю, 16 червня, у місті Нововолинськ.
Прохання допомогти у пошуках опублікувала його двоюрідна сестра Світлана у соцмережі Facebook.
Жінка розповіла, що її 26-річний брат поїхав на заробітки до сусідньої області, тобто на Волинь, ще у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцеве озеро й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.
Сестра Світлана до поліції також зверталася. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.
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Прохання допомогти у пошуках опублікувала його двоюрідна сестра Світлана у соцмережі Facebook.
Жінка розповіла, що її 26-річний брат поїхав на заробітки до сусідньої області, тобто на Волинь, ще у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцеве озеро й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.
Сестра Світлана до поліції також зверталася. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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