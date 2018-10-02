Пішов з друзями на озеро і зник: на Волині розшукують заробітчанина з Вараша

із міста Вараш Рівненської області, зник у неділю, 16 червня, у місті Нововолинськ.Прохання допомогти у пошуках опублікувала його двоюрідна сестрау соцмережі Facebook.Жінка розповіла, що її 26-річний брат поїхав на заробітки до сусідньої області, тобто на Волинь, ще у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцеве озеро й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло Демидчик так і не повернувся до гурту. Поблизу озера його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.Сестра Світлана до поліції також зверталася. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати:або