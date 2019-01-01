На Волині майже сотня людей зібралася біля сільської школи: просять не закривати заклад. ВІДЕО





Батьки, вчителі та учні – проти закриття школи у селі Звози, йдеться у сюжеті



Згідно з проектом рішення Ківерцівської міської ради, до якої після об’єднання увійшло село, навчальний заклад ліквідують, діти їздитимуть до школи за п’ять кілометрів у сусіднє село Суськ.



Мама учениці другого класу Наталія Літковська розповідає, що її сім’я два роки тому переїхала з Ківерець у Звози, аби дитину, яка на інвалідному візку, було зручніше возити до школи. Жінка каже: тепер боїться, що загальна середня освіта для її старшої доньки стане недоступною.



«Ми жили в будинку двоповерховому, і було дуже важко спускатися по цих поверхах з візком, з дитиною. Вона росте. Це і фізично важко, і морально. Ми переїхали сюди. Тепер школу хочуть закрити. Я тепер не знаю, що робити. Кажуть, пустять автобус. А хто мені ту дитину буде автобусом возити?» - бідкається жінка.



У Звозівський школі навчається 43 учні, батьки ще вісьмох написали заяву про прийняття до першого класу на наступний навчальний рік.



Вчителька початкових класів Людмила Барсукова запевняє: за законом діти перших-четвертих класів мають навчатися за місцем проживання. У проекті про оптимізацію усіх учнів початкової ланки переведуть у Суськ. Вчителів, яких тут - 13, скоротять.



«Кінчається рік і дитина каже, що не хоче аби її вчила інша вчителька, то хочеться плакати. Смикати дітей, таких малих це не правильно. Конкретно з нами про роботу ніхто нічого не говорив і не обіцяв. Були збори, на яких сказано – робочих місць не має. Буде скорочення. Все», – каже Людмила Барсукова.



Зі слів мами учня Єлизавети Скубій, батьки зверталися до міської ради з проханням не закривати школу: «Село дійсно зараз розвивається, бо дуже багато молодих сімей спеціально купляли тут хати, залишалися в батьківських хатах. Люди свідомо залишалися, знаючи, що є школа і це був І фактор. Дитина піде в школу охайну, затишну, все в ній є належно для умов навчання».



Директорка Звозівської ЗОШ І-ІІ ступенів Алла Яценюк, проводячи класами, каже: «Ви бачите що в нас замінені повністю всі вікна і двері. Опалення в нас пічне. Але тепло. В нас дуже енергоефективна школа, тому що пічне опалення не потребує великої кількості палива».



Батьки звозівських учнів поїхали у сусіднє село, аби подивитися на запропоновану школу. Її директор Володимир Павлюк розповів, що для навчання більшої кількості дітей, потрібно провести модернізацію опалення, збільшити санвузли та закупити додаткове устаткування в їдальню:



«В нас є проблеми із деякими приміщеннями. Це спортзал, і ще одне крило на ІІ поверсі. Там дійсно буває, що температура недостатня. Нам обіцяють нового котла. – Обіцяють! – На рівні обіцянок».



Голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов про ситуацію зі школою у Звозах висловився так: «Бачачи критичну ситуацію по ОТГ, ми зробили звернення на Кабінет Міністрів, Міносвіти, на народного депутата, ОДА, і отримали відповіді одного характеру – Проводьте оптимізаційні заходи, приводьте мережу у відповідність до тих асигнувань, які дає держава. В разі якщо ви цього не зробите і вам буде недостатньо видатків, ви маєте право забезпечувати освіту власними коштами. В нас зараз мінус по освітянській галузі 8 мільйонів. Тому переш, що постає, це однозначно закриття однієї із шкіл».



Остаточне рішення про закриття Звозівської школи ухвалюватимуть на сесії міської ради. Коли це відбудеться, голова громади не сказав. Зі слів мами учня Єлизавети Скубій, батьки збираються на цю сесію, аби висловити свою позицію місцевим депутатам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше сотні людей зібралися біля Звозівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Ківерцівського району, це – школярі та їхні батьки.Батьки, вчителі та учні – проти закриття школи у селі Звози, йдеться у сюжеті Суспільного Волині Згідно з проектом рішення Ківерцівської міської ради, до якої після об’єднання увійшло село, навчальний заклад ліквідують, діти їздитимуть до школи за п’ять кілометрів у сусіднє село Суськ.Мама учениці другого класурозповідає, що її сім’я два роки тому переїхала з Ківерець у Звози, аби дитину, яка на інвалідному візку, було зручніше возити до школи. Жінка каже: тепер боїться, що загальна середня освіта для її старшої доньки стане недоступною.«Ми жили в будинку двоповерховому, і було дуже важко спускатися по цих поверхах з візком, з дитиною. Вона росте. Це і фізично важко, і морально. Ми переїхали сюди. Тепер школу хочуть закрити. Я тепер не знаю, що робити. Кажуть, пустять автобус. А хто мені ту дитину буде автобусом возити?» - бідкається жінка.У Звозівський школі навчається 43 учні, батьки ще вісьмох написали заяву про прийняття до першого класу на наступний навчальний рік.Вчителька початкових класівзапевняє: за законом діти перших-четвертих класів мають навчатися за місцем проживання. У проекті про оптимізацію усіх учнів початкової ланки переведуть у Суськ. Вчителів, яких тут - 13, скоротять.«Кінчається рік і дитина каже, що не хоче аби її вчила інша вчителька, то хочеться плакати. Смикати дітей, таких малих це не правильно. Конкретно з нами про роботу ніхто нічого не говорив і не обіцяв. Були збори, на яких сказано – робочих місць не має. Буде скорочення. Все», – каже Людмила Барсукова.Зі слів мами учня, батьки зверталися до міської ради з проханням не закривати школу: «Село дійсно зараз розвивається, бо дуже багато молодих сімей спеціально купляли тут хати, залишалися в батьківських хатах. Люди свідомо залишалися, знаючи, що є школа і це був І фактор. Дитина піде в школу охайну, затишну, все в ній є належно для умов навчання».Директорка Звозівської ЗОШ І-ІІ ступенів Алла Яценюк, проводячи класами, каже: «Ви бачите що в нас замінені повністю всі вікна і двері. Опалення в нас пічне. Але тепло. В нас дуже енергоефективна школа, тому що пічне опалення не потребує великої кількості палива».Батьки звозівських учнів поїхали у сусіднє село, аби подивитися на запропоновану школу. Її директоррозповів, що для навчання більшої кількості дітей, потрібно провести модернізацію опалення, збільшити санвузли та закупити додаткове устаткування в їдальню:«В нас є проблеми із деякими приміщеннями. Це спортзал, і ще одне крило на ІІ поверсі. Там дійсно буває, що температура недостатня. Нам обіцяють нового котла. – Обіцяють! – На рівні обіцянок».Голова Ківерцівської ОТГпро ситуацію зі школою у Звозах висловився так: «Бачачи критичну ситуацію по ОТГ, ми зробили звернення на Кабінет Міністрів, Міносвіти, на народного депутата, ОДА, і отримали відповіді одного характеру – Проводьте оптимізаційні заходи, приводьте мережу у відповідність до тих асигнувань, які дає держава. В разі якщо ви цього не зробите і вам буде недостатньо видатків, ви маєте право забезпечувати освіту власними коштами. В нас зараз мінус по освітянській галузі 8 мільйонів. Тому переш, що постає, це однозначно закриття однієї із шкіл».Остаточне рішення про закриття Звозівської школи ухвалюватимуть на сесії міської ради. Коли це відбудеться, голова громади не сказав. Зі слів мами учня Єлизавети Скубій, батьки збираються на цю сесію, аби висловити свою позицію місцевим депутатам.

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