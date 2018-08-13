У парку 900-річчя Луцька – аварійний міст





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Ольга Кульчицька.



Із фото, надісланого читачкою, видно, що перед містком утворилося провалля.



"У парку гуляють діти!!! Міська влада чекає поки хтось травмується?" - запитує жінка.



Тож вона просить компетентні структури звернути увагу на цю проблему і запобігти лихові.

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