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У парку 900-річчя Луцька – аварійний міст

У парку 900-річчя Луцька – аварійний міст
Місток у парку імені 900-річчя Луцька перебуває в аварійному стані.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Ольга Кульчицька.

Із фото, надісланого читачкою, видно, що перед містком утворилося провалля.

"У парку гуляють діти!!! Міська влада чекає поки хтось травмується?" - запитує жінка.

Тож вона просить компетентні структури звернути увагу на цю проблему і запобігти лихові.

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Теги: міст, парк, 900-річчя, Луцьк
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