У парку 900-річчя Луцька – аварійний міст
18 червень, 23:27
Місток у парку імені 900-річчя Луцька перебуває в аварійному стані.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Ольга Кульчицька.
Із фото, надісланого читачкою, видно, що перед містком утворилося провалля.
"У парку гуляють діти!!! Міська влада чекає поки хтось травмується?" - запитує жінка.
Тож вона просить компетентні структури звернути увагу на цю проблему і запобігти лихові.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Ольга Кульчицька.
Із фото, надісланого читачкою, видно, що перед містком утворилося провалля.
"У парку гуляють діти!!! Міська влада чекає поки хтось травмується?" - запитує жінка.
Тож вона просить компетентні структури звернути увагу на цю проблему і запобігти лихові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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