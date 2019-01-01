У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті
Сьогодні, 09:36
У Луцьку затвердили результати конкурсу на відбір оператора електронних систем.
Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, спочатку електронний квиток запланували впровадити в тролейбусах Луцького підприємства електротранспорту, а пізніше – на приватних маршрутах.
Відповідно до результатів конкурсу переможцем обрали «Kent Kart Ege Elektronik» спільно з «Paynet Service». ТзОВ «Візор-МАК» посів друге місце за результатами відбору. Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що фірма працює з 1999 року у багатьох країнах в комплексі: GPS-навігація, впровадження е-квитка, система оплати тощо. Позитивні відгуки про роботу фірми надала Туреччина, зокрема.
«Надіємося, що це буде нова віха в розвитку транспортної інфраструктури Луцька», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи не вплине впровадження е-квитка на вартість перевезень.
«Претендент братиме 8% транзакцій зі звичайних пасажирів і 4% - із пільговиків», - повідомив Степанов. Систему е-оплати за проїзд мають впровадити впродовж 4 місяців, тобто електронні квитки запрацюють у листопаді-грудні.
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Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, спочатку електронний квиток запланували впровадити в тролейбусах Луцького підприємства електротранспорту, а пізніше – на приватних маршрутах.
Відповідно до результатів конкурсу переможцем обрали «Kent Kart Ege Elektronik» спільно з «Paynet Service». ТзОВ «Візор-МАК» посів друге місце за результатами відбору. Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що фірма працює з 1999 року у багатьох країнах в комплексі: GPS-навігація, впровадження е-квитка, система оплати тощо. Позитивні відгуки про роботу фірми надала Туреччина, зокрема.
«Надіємося, що це буде нова віха в розвитку транспортної інфраструктури Луцька», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи не вплине впровадження е-квитка на вартість перевезень.
«Претендент братиме 8% транзакцій зі звичайних пасажирів і 4% - із пільговиків», - повідомив Степанов. Систему е-оплати за проїзд мають впровадити впродовж 4 місяців, тобто електронні квитки запрацюють у листопаді-грудні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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