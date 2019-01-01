У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті

У Луцьку затвердили результати конкурсу на відбір оператора електронних систем.Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, спочатку електронний квиток запланували впровадити в тролейбусах Луцького підприємства електротранспорту, а пізніше – на приватних маршрутах.Відповідно до результатів конкурсу переможцем обрали «Kent Kart Ege Elektronik» спільно з «Paynet Service». ТзОВ «Візор-МАК» посів друге місце за результатами відбору. Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що фірма працює з 1999 року у багатьох країнах в комплексі: GPS-навігація, впровадження е-квитка, система оплати тощо. Позитивні відгуки про роботу фірми надала Туреччина, зокрема.«Надіємося, що це буде нова віха в розвитку транспортної інфраструктури Луцька», - відзначив заступник мераЧлен виконкомупоцікавився, чи не вплине впровадження е-квитка на вартість перевезень.«Претендент братиме 8% транзакцій зі звичайних пасажирів і 4% - із пільговиків», - повідомив Степанов. Систему е-оплати за проїзд мають впровадити впродовж 4 місяців, тобто електронні квитки запрацюють у листопаді-грудні.