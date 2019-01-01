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У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті

У Луцьку знайшли фірму, що впровадить електронні квитки в транспорті
У Луцьку затвердили результати конкурсу на відбір оператора електронних систем.

Про це йшлося у середу, 19 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, спочатку електронний квиток запланували впровадити в тролейбусах Луцького підприємства електротранспорту, а пізніше – на приватних маршрутах.

Відповідно до результатів конкурсу переможцем обрали «Kent Kart Ege Elektronik» спільно з «Paynet Service». ТзОВ «Візор-МАК» посів друге місце за результатами відбору. Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що фірма працює з 1999 року у багатьох країнах в комплексі: GPS-навігація, впровадження е-квитка, система оплати тощо. Позитивні відгуки про роботу фірми надала Туреччина, зокрема.

«Надіємося, що це буде нова віха в розвитку транспортної інфраструктури Луцька», - відзначив заступник мера Григорій Недопад.

Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи не вплине впровадження е-квитка на вартість перевезень.

«Претендент братиме 8% транзакцій зі звичайних пасажирів і 4% - із пільговиків», - повідомив Степанов. Систему е-оплати за проїзд мають впровадити впродовж 4 місяців, тобто електронні квитки запрацюють у листопаді-грудні.

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Теги: електронні квитки, транспорт, Луцьк
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Коментарі 1
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Як це буде впроваджено? 8% віл 6 гривень це 48копійок, подорожчання зразу ж. Крім того, це питання зручності. Особисто мені зручніше вийняти з кишені гроші і отримати здачу. Діставати ж електронну картку треба виключно при вході через передні двері (там буде пристрій зчитування) і ніхто не гарантує що картка буде прикладена саме тим боком. Зайти через задні двері я вже не зможу , а спереду буде затор через помилки (а вони будуть, одна на 10 пасажирів гарантовано).
Новітні технології у всьому світі впроваджують для того, щоб отримати якусь вигоду в часі, грошах, зручності. А в нас все навпаки. Сумно
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