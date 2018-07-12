Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів

Випускниця школи селища Голоби Ковельського району та двоє випускників луцької школи №9 отримали по 200 балів у різних предметах зовнішнього незалежного оцінювання.Про церозповіла завідувачка центру ЗНО Волинського ІППОЗа словами Алли Корнейко, основна сертифікаційна сесія ЗНО вже закінчилася. Утім, наразі відомі результати тестування з трьох предметів – української мови, математики і фізики.Завтра, 20 червня, будуть відомі результати ще з трьох предметів. Остаточні результати ж ЗНО будуть 26 червня, тоді і знатимуть кількість випускників, які склали ЗНО на максимальний бал та успішність області загалом.Наразі відомо, що ЗНО з української мови на 200 балів склала випускниця НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - гімназія" селища Голоби Ковельського району, а двоє випускників комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» отримали найвищий бал на ЗНО з математики.Алла Корнейко додала, що з 26 червня починається додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 12 липня. Її проводять для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії. В області буде два пункти: один для випускників шкіл, інший для вихованців навчальних закладів з системи пенітенціарної служби (колоній).