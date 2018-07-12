Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів
Сьогодні, 13:48
Випускниця школи селища Голоби Ковельського району та двоє випускників луцької школи №9 отримали по 200 балів у різних предметах зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко.
За словами Алли Корнейко, основна сертифікаційна сесія ЗНО вже закінчилася. Утім, наразі відомі результати тестування з трьох предметів – української мови, математики і фізики.
Завтра, 20 червня, будуть відомі результати ще з трьох предметів. Остаточні результати ж ЗНО будуть 26 червня, тоді і знатимуть кількість випускників, які склали ЗНО на максимальний бал та успішність області загалом.
Наразі відомо, що ЗНО з української мови на 200 балів склала випускниця НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - гімназія" селища Голоби Ковельського району, а двоє випускників комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» отримали найвищий бал на ЗНО з математики.
Алла Корнейко додала, що з 26 червня починається додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 12 липня. Її проводять для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії. В області буде два пункти: один для випускників шкіл, інший для вихованців навчальних закладів з системи пенітенціарної служби (колоній).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка центру ЗНО Волинського ІППО Алла Корнейко.
За словами Алли Корнейко, основна сертифікаційна сесія ЗНО вже закінчилася. Утім, наразі відомі результати тестування з трьох предметів – української мови, математики і фізики.
Завтра, 20 червня, будуть відомі результати ще з трьох предметів. Остаточні результати ж ЗНО будуть 26 червня, тоді і знатимуть кількість випускників, які склали ЗНО на максимальний бал та успішність області загалом.
Наразі відомо, що ЗНО з української мови на 200 балів склала випускниця НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - гімназія" селища Голоби Ковельського району, а двоє випускників комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» отримали найвищий бал на ЗНО з математики.
Алла Корнейко додала, що з 26 червня починається додаткова сесія ЗНО, яка триватиме до 12 липня. Її проводять для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії. В області буде два пункти: один для випускників шкіл, інший для вихованців навчальних закладів з системи пенітенціарної служби (колоній).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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