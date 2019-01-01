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Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій

Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Серед переліку вакансій, на які роботодавці Волині потребують працівників найбільше, є професії різних сфер зайнятості. Наразі через службу зайнятості роботодавці, насамперед, шукають водіїв автотранспортних засобів, пустує аж 170 таких робочих місць.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

На другій та третій позиціях – професії продавця продовольчих товарів і кухара, із кількістю вакантних місць – 168 та 143 відповідно.

Також на Волині потребують 126 підсобних робітників, 92 прибиральників службових приміщень, 72 офіціанти та 71 вантажника.

Трохи менше вільних місць у таких професіях: касир торговельного залу – 66, бухгалтер – 65, адміністратор – 59, продавець непродовольчих товарів – 49, електрогазозварник – 43, бармен – 42, оглядач гідротехнічних об’єктів – 39, пекар – 36, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 35, слюсар ремонтник – 34, кухонний робітник – 34, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 33, охоронець – 31.

За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).

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Теги: вакансії, Волинь, Луцьк, ВОЦЗ, статистика, вибір редактора
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