Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій





Про це



На другій та третій позиціях – професії продавця продовольчих товарів і кухара, із кількістю вакантних місць – 168 та 143 відповідно.



Також на Волині потребують 126 підсобних робітників, 92 прибиральників службових приміщень, 72 офіціанти та 71 вантажника.



Трохи менше вільних місць у таких професіях: касир торговельного залу – 66, бухгалтер – 65, адміністратор – 59, продавець непродовольчих товарів – 49, електрогазозварник – 43, бармен – 42, оглядач гідротехнічних об’єктів – 39, пекар – 36, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 35, слюсар ремонтник – 34, кухонний робітник – 34, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 33, охоронець – 31.



За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 067 199 02 68 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Волинського обласного центру зайнятості).



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