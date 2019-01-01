Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

У Національному музеї міста Краків у Польщі вдалось розшукати кадри пожежі на Волині.Усі фото були зроблені під час перебування в селі Чепель на Старовижівщині польських легіонерів у роки Першої світової війни. Кадри були зроблені одним із польських військових фотографів того часу. Орієнтовна дата 1915-1916 роки.Перед читачами постає моторошна картина пожежі в тогочасному селі на Волині. Оскільки дахи хат були покриті соломою і стояли дуже щільно на вулиці, пожежа могла за кілька годин знищити усю вулиці.Зі світлин видно, як місцеві жителі та військові рятують майно та будівлі від краху.Джерело фото: http://katalog.muzeum.krakow.pl