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Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
У Національному музеї міста Краків у Польщі вдалось розшукати кадри пожежі на Волині.

Усі фото були зроблені під час перебування в селі Чепель на Старовижівщині польських легіонерів у роки Першої світової війни. Кадри були зроблені одним із польських військових фотографів того часу. Орієнтовна дата 1915-1916 роки.

Перед читачами постає моторошна картина пожежі в тогочасному селі на Волині. Оскільки дахи хат були покриті соломою і стояли дуже щільно на вулиці, пожежа могла за кілька годин знищити усю вулиці.

Зі світлин видно, як місцеві жителі та військові рятують майно та будівлі від краху.

Джерело фото: http://katalog.muzeum.krakow.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО



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Теги: пожежа, Волинь, ретрофото
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