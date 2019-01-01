Пожежа в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 01:25
У Національному музеї міста Краків у Польщі вдалось розшукати кадри пожежі на Волині.
Усі фото були зроблені під час перебування в селі Чепель на Старовижівщині польських легіонерів у роки Першої світової війни. Кадри були зроблені одним із польських військових фотографів того часу. Орієнтовна дата 1915-1916 роки.
Перед читачами постає моторошна картина пожежі в тогочасному селі на Волині. Оскільки дахи хат були покриті соломою і стояли дуже щільно на вулиці, пожежа могла за кілька годин знищити усю вулиці.
Зі світлин видно, як місцеві жителі та військові рятують майно та будівлі від краху.
Джерело фото: http://katalog.muzeum.krakow.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Усі фото були зроблені під час перебування в селі Чепель на Старовижівщині польських легіонерів у роки Першої світової війни. Кадри були зроблені одним із польських військових фотографів того часу. Орієнтовна дата 1915-1916 роки.
Перед читачами постає моторошна картина пожежі в тогочасному селі на Волині. Оскільки дахи хат були покриті соломою і стояли дуже щільно на вулиці, пожежа могла за кілька годин знищити усю вулиці.
Зі світлин видно, як місцеві жителі та військові рятують майно та будівлі від краху.
Джерело фото: http://katalog.muzeum.krakow.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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