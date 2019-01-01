Головними опонентами «ЄС» є проросійські партії Медведчука та Вілкула, – Порошенко
Сьогодні, 16:02
Головними опонентами «Європейської солідарності» на дочасних виборах до Верховної Ради є політичні партії та сили, орієнтовані та підтримувані Росією.
Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству «Главком», – пише Обозреватель.
«Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах... Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі», — наголосив Порошенко.
Лідер партії переконаний, що тільки команда «Європейської солідарності» здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.
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Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству «Главком», – пише Обозреватель.
«Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах... Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі», — наголосив Порошенко.
Лідер партії переконаний, що тільки команда «Європейської солідарності» здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.
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