Головними опонентами «ЄС» є проросійські партії Медведчука та Вілкула, – Порошенко





Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству «Главком», – пише



«Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах... Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі», — наголосив Порошенко.



Лідер партії переконаний, що тільки команда «Європейської солідарності» здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головними опонентами «Європейської солідарності» на дочасних виборах до Верховної Ради є політичні партії та сили, орієнтовані та підтримувані Росією.Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність"заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству «Главком», – пише Обозреватель «Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах... Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі», — наголосив Порошенко.Лідер партії переконаний, що тільки команда «Європейської солідарності» здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.

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