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Головними опонентами «ЄС» є проросійські партії Медведчука та Вілкула, – Порошенко

Головними опонентами «ЄС» є проросійські партії Медведчука та Вілкула, – Порошенко
Головними опонентами «Європейської солідарності» на дочасних виборах до Верховної Ради є політичні партії та сили, орієнтовані та підтримувані Росією.

Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству «Главком», – пише Обозреватель.

«Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах... Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі», — наголосив Порошенко.

Лідер партії переконаний, що тільки команда «Європейської солідарності» здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.
Головними опонентами «ЄС» є проросійські партії Медведчука та Вілкула, – Порошенко


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Теги: Петро Порошенко, Європейська Солідарність, парламент
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