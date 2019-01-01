Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО

Луцький звіринець отримав сертифікат за вагомий внесок у розвиток економіки регіону.Про це повідомили на сторінці луцького звіринцю у Facebook.«Отож, КП «Луцький зоопарк» отримало Національний сертифікат «Компанія року 2018» – за вагомий внесок у розвиток економіки регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку розвитку підприємства.І хоча для колективу найбільшою нагородою є щасливі очі відвідувачів та вдячні відгуки гостей, що бачать та усвідомлюють те, яких зрушень вдалося досягти за останнім часом, а також впевненість у тому, що всі підопічні мають комфортні умови утримання, ця відзнака – теж надзвичайно приємна. Бо за нею – роки щогодинної невтомної праці і керівництва зоопарку, і кожного його працівника, від бухгалтера до годувальника. У спеку і холод, вдень і вночі (бо без надзвичайних ситуацій у нас – ніяк), у будень і свято», – пишуть у повідомленні.«Адже наше підприємство – то не чітко регламентований 8-годинний робочий день, а стиль життя, основою якого є любов до усіх тих, хто мешкає у Луцькому зоопарку, і готовність у будь-яку хвилину бути в строю.Отож, тішимося нагородою, здобутками і працюємо далі. Бо ж плани хоч і амбітні, але (зокрема й за вашої підтримки) цілком реальні – з часом зайняти достойне місце у когорті найкращих зоопарків світу. І разом ми це зможемо, еге ж?!» – переконують у зоопарку.