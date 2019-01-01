вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО

Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Луцький звіринець отримав сертифікат за вагомий внесок у розвиток економіки регіону.

Про це повідомили на сторінці луцького звіринцю у Facebook.

«Отож, КП «Луцький зоопарк» отримало Національний сертифікат «Компанія року 2018» – за вагомий внесок у розвиток економіки регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку розвитку підприємства.

І хоча для колективу найбільшою нагородою є щасливі очі відвідувачів та вдячні відгуки гостей, що бачать та усвідомлюють те, яких зрушень вдалося досягти за останнім часом, а також впевненість у тому, що всі підопічні мають комфортні умови утримання, ця відзнака – теж надзвичайно приємна. Бо за нею – роки щогодинної невтомної праці і керівництва зоопарку, і кожного його працівника, від бухгалтера до годувальника. У спеку і холод, вдень і вночі (бо без надзвичайних ситуацій у нас – ніяк), у будень і свято», – пишуть у повідомленні.

«Адже наше підприємство – то не чітко регламентований 8-годинний робочий день, а стиль життя, основою якого є любов до усіх тих, хто мешкає у Луцькому зоопарку, і готовність у будь-яку хвилину бути в строю.

Отож, тішимося нагородою, здобутками і працюємо далі. Бо ж плани хоч і амбітні, але (зокрема й за вашої підтримки) цілком реальні – з часом зайняти достойне місце у когорті найкращих зоопарків світу. І разом ми це зможемо, еге ж?!» – переконують у зоопарку.

Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, Луцьк, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, за яких обставин у школах Луцька можуть вчитися діти без місцевої прописки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
У жодній водоймі Луцька не можна купатися
Сьогодні, 16:45
Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 16:29
На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Шалена швидкість і адреналін: вже завтра у Луцьку – видовищні авто- і мотоперегони
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО Совенята, лелеки та журавлі: як у луцькому зоопарку рятують птахів. ВІДЕО
13 червень, 09:04
У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат У Луцьку повідомили про замінування ще 6 об’єктів: серед них – школа і військкомат
03 червень, 12:43
До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО
30 травень, 14:19
У Луцькраді посмертно нагородили Героя Андрія Єлістратова У Луцькраді посмертно нагородили Героя Андрія Єлістратова
28 травень, 08:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради
Сьогодні, 17:14
 0
Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:06
 0
Розповіли, за яких обставин у школах Луцька можуть вчитися діти без місцевої прописки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
 0
У жодній водоймі Луцька не можна купатися
Сьогодні, 16:45
 0
Луцький зоопарк отримав престижну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿