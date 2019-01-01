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У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО

У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО
Штучні гніздівлі для птахів на Волині часто стають місцями проживання інших видів.

Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.

Так, зокрема, під час оглядів на заселеність штучних гніздівель у шпаківні виявили вужа звичайного (Natrix natrix) та соню горішникову (Muscardinius avellanarius).

Окрім того, в одній із хатинок для соколів вже декілька років гніздяться і виводять потомство сови сірі (Strix aluco).

Зазнімкував дива природи старший науковий співробітник нацпарку Корх Юрій.
У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО
У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО
У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО
У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО

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Теги: природа, птахи
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