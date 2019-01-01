У шпаківні на території волинського нацпарку оселилися вужі. ФОТО

Штучні гніздівлі для птахів на Волині часто стають місцями проживання інших видів.Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.Так, зокрема, під час оглядів на заселеність штучних гніздівель у шпаківні виявили вужа звичайного (Natrix natrix) та соню горішникову (Muscardinius avellanarius).Окрім того, в одній із хатинок для соколів вже декілька років гніздяться і виводять потомство сови сірі (Strix aluco).Зазнімкував дива природи старший науковий співробітник нацпарку Корх Юрій.