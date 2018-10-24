На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків
Сьогодні, 22:50
На Волині шкідники уражають посіви цукрових буряків. Про це повідомляє AgroNews, посилаючись на Дежпродспоживслужбу.
Кліматичні умови останнього тижня створили складний фітосанітарний стан посівів, особливо в посівах кормових та столових буряків в індивідуальних селянських господарствах.
Посіви цукрових буряків заселяє бурякова листкова попелиця. Так, на території Волинської Сумської та Хмельницької областей у крайових смугах полів постраждало 8-15% рослин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кліматичні умови останнього тижня створили складний фітосанітарний стан посівів, особливо в посівах кормових та столових буряків в індивідуальних селянських господарствах.
Посіви цукрових буряків заселяє бурякова листкова попелиця. Так, на території Волинської Сумської та Хмельницької областей у крайових смугах полів постраждало 8-15% рослин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
Сьогодні, 23:19
На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків
Сьогодні, 22:50
«Волинь» покине один із нападників, - ЗМІ
Сьогодні, 22:26
«Плювок на могилу ним розстріляних», - луцька письменниця про харківське «повернення Жукова»
Сьогодні, 21:49
У ПЦУ не будуть відлучати від церкви Філарета
Сьогодні, 21:33