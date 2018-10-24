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На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків

На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків
На Волині шкідники уражають посіви цукрових буряків. Про це повідомляє AgroNews, посилаючись на Дежпродспоживслужбу.

Кліматичні умови останнього тижня створили складний фітосанітарний стан посівів, особливо в посівах кормових та столових буряків в індивідуальних селянських господарствах.

Посіви цукрових буряків заселяє бурякова листкова попелиця. Так, на території Волинської Сумської та Хмельницької областей у крайових смугах полів постраждало 8-15% рослин.

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Теги: Волинь, сільське господарство, шкідники
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