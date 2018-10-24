На Волині шкідники «атакують» посіви цукрових буряків





Кліматичні умови останнього тижня створили складний фітосанітарний стан посівів, особливо в посівах кормових та столових буряків в індивідуальних селянських господарствах.



Посіви цукрових буряків заселяє бурякова листкова попелиця. Так, на території Волинської Сумської та Хмельницької областей у крайових смугах полів постраждало 8-15% рослин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шкідники уражають посіви цукрових буряків. Про це повідомляє AgroNews, посилаючись на Дежпродспоживслужбу.Кліматичні умови останнього тижня створили складний фітосанітарний стан посівів, особливо в посівах кормових та столових буряків в індивідуальних селянських господарствах.Посіви цукрових буряків заселяє бурякова листкова попелиця. Так, на території Волинської Сумської та Хмельницької областей у крайових смугах полів постраждало 8-15% рослин.

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