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За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними. Тож для того, аби добре заробляти не обов'язково шукати кращої долі в інших областях чи за кордоном.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.

18 500 гривень пропонує ТзОВ «Рошен Волинь» торговельному представнику.

Натомість зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.

16 тисяч гривень зарплати в місяць пропонують людині, яка займе вакансію машиніста машини для виробництва виробів з паперу на ПРАТ "ВГП".

Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:

– фельдшер ветеринарної медицини (сільськогосподарське приватне підприємство "Дружба");
– головний агроном (ТзОВ "Городище");
– інженер-будівельник (сільськогосподарське приватне підприємство "Несвіч");
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович);
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб");

За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).

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Теги: вакансії, робота, Волинь
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