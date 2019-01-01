За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:40
На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними. Тож для того, аби добре заробляти не обов'язково шукати кращої долі в інших областях чи за кордоном.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.
18 500 гривень пропонує ТзОВ «Рошен Волинь» торговельному представнику.
Натомість зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.
16 тисяч гривень зарплати в місяць пропонують людині, яка займе вакансію машиніста машини для виробництва виробів з паперу на ПРАТ "ВГП".
Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:
– фельдшер ветеринарної медицини (сільськогосподарське приватне підприємство "Дружба");
– головний агроном (ТзОВ "Городище");
– інженер-будівельник (сільськогосподарське приватне підприємство "Несвіч");
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович);
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб");
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 25 тисяч гривень готові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.
18 500 гривень пропонує ТзОВ «Рошен Волинь» торговельному представнику.
Натомість зарплатню у 16 500 гривень готові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.
16 тисяч гривень зарплати в місяць пропонують людині, яка займе вакансію машиніста машини для виробництва виробів з паперу на ПРАТ "ВГП".
Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платити 15 тисяч гривень у місяць:
– фельдшер ветеринарної медицини (сільськогосподарське приватне підприємство "Дружба");
– головний агроном (ТзОВ "Городище");
– інженер-будівельник (сільськогосподарське приватне підприємство "Несвіч");
– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович);
– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб");
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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