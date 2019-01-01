За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

На Волині – чимало вакансій, які сміливо можна назвати високооплачуваними. Тож для того, аби добре заробляти не обов'язково шукати кращої долі в інших областях чи за кордоном.Про цеповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Так, зарплату уготові платити на підприємстві ТОВ "Голден Вест Груп" за роботу водія автотранспортних засобів.пропонує ТзОВ «Рошен Волинь» торговельному представнику.Натомість зарплатню уготові платити торговельному представнику на філії ДП "САВСЕРВІС КАРПАТИ" у місті Луцьку.зарплати в місяць пропонують людині, яка займе вакансію машиніста машини для виробництва виробів з паперу на ПРАТ "ВГП".Далі публікуємо перелік вакансій, за які роботодавці готові платитиу місяць:– фельдшер ветеринарної медицини (сільськогосподарське приватне підприємство "Дружба");– головний агроном (ТзОВ "Городище");– інженер-будівельник (сільськогосподарське приватне підприємство "Несвіч");– технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (підприємець Шпичак Сергій Олексійович);– геодезист (ТзОВ "Волиньторгхліб");За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном(сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).