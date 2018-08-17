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У Луцьку покажуть фільм українського режисера

У Луцьку покажуть фільм українського режисера
Лучан запрошують на показ фільму українського режисера Михайла Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».

Фільм розповідає про життя пілота Івана Додоки, який під час Другої світової війни був захоплений фашистами. Коли йому вдалося втекти з німецького полону, він був звинувачений у державній зраді, і засланий в сталінські табори. Герой знову тікає. На нього починається полювання, що позбавляє його надії на зустріч з коханою, і, в кінцевому рахунку, самої Батьківщини.

Заснована на реальних подіях, ця історія веде глядача через ряд пригод, що перетворюють льотчика і Героя Радянського Союзу у в'язня ГУЛАГу, а згодом переносять його до індіанського племені в Канаді.

Там Іван отримує своє нове ім'я — Тойхтопройшовкрізьвогонь.

«Ви побачите і красиву любов, яка не потребує драм, але отримує їх. Тут і патріотизм, який продовжує жити в тобі, куди б не кидала доля, і дружба, здатна на зраду, і жах війни, яка вбиває і надію, і віру. Красиві українські символи, позбавлені зазвичай властивого їм пафосу, хороші характери, чудові кадри - тут є дійсно все», – йдеться у повідомленні.

Коли: 26 червня о 18:00, вхід вільний

Де: Молодіжний центр «YouthСфера», м. Луцьк, вул. Винниченка, 67/ 601 (6 поверх)

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Теги: анонс, фільм, Луцьк
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