У Луцьку покажуть фільм українського режисера
Сьогодні, 20:29
Лучан запрошують на показ фільму українського режисера Михайла Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».
Фільм розповідає про життя пілота Івана Додоки, який під час Другої світової війни був захоплений фашистами. Коли йому вдалося втекти з німецького полону, він був звинувачений у державній зраді, і засланий в сталінські табори. Герой знову тікає. На нього починається полювання, що позбавляє його надії на зустріч з коханою, і, в кінцевому рахунку, самої Батьківщини.
Заснована на реальних подіях, ця історія веде глядача через ряд пригод, що перетворюють льотчика і Героя Радянського Союзу у в'язня ГУЛАГу, а згодом переносять його до індіанського племені в Канаді.
Там Іван отримує своє нове ім'я — Тойхтопройшовкрізьвогонь.
«Ви побачите і красиву любов, яка не потребує драм, але отримує їх. Тут і патріотизм, який продовжує жити в тобі, куди б не кидала доля, і дружба, здатна на зраду, і жах війни, яка вбиває і надію, і віру. Красиві українські символи, позбавлені зазвичай властивого їм пафосу, хороші характери, чудові кадри - тут є дійсно все», – йдеться у повідомленні.
Коли: 26 червня о 18:00, вхід вільний
Де: Молодіжний центр «YouthСфера», м. Луцьк, вул. Винниченка, 67/ 601 (6 поверх)
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Фільм розповідає про життя пілота Івана Додоки, який під час Другої світової війни був захоплений фашистами. Коли йому вдалося втекти з німецького полону, він був звинувачений у державній зраді, і засланий в сталінські табори. Герой знову тікає. На нього починається полювання, що позбавляє його надії на зустріч з коханою, і, в кінцевому рахунку, самої Батьківщини.
Заснована на реальних подіях, ця історія веде глядача через ряд пригод, що перетворюють льотчика і Героя Радянського Союзу у в'язня ГУЛАГу, а згодом переносять його до індіанського племені в Канаді.
Там Іван отримує своє нове ім'я — Тойхтопройшовкрізьвогонь.
«Ви побачите і красиву любов, яка не потребує драм, але отримує їх. Тут і патріотизм, який продовжує жити в тобі, куди б не кидала доля, і дружба, здатна на зраду, і жах війни, яка вбиває і надію, і віру. Красиві українські символи, позбавлені зазвичай властивого їм пафосу, хороші характери, чудові кадри - тут є дійсно все», – йдеться у повідомленні.
Коли: 26 червня о 18:00, вхід вільний
Де: Молодіжний центр «YouthСфера», м. Луцьк, вул. Винниченка, 67/ 601 (6 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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