Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак

Із КП «Ласка» у Луцьку звільнився останній ловець собак.Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.«По «Ласці» є багато проблем. Щоб ви розуміли, директор (ред. –) сама ловить собак. Вона мені сьогодні повідомила, що днями звільнився останній ловець. Ніхто не хоче працювати за 4 тисячі», – звернувся заммерадо членів комісії.Тому Наталія Рудь на сьогодні готує зміни до штатного розпису. Окрім того, депутати запланували заслухати звіт про роботу підприємства, аби вирішити його подальшу долю.