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Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак

Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак
Із КП «Ласка» у Луцьку звільнився останній ловець собак.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

«По «Ласці» є багато проблем. Щоб ви розуміли, директор (ред. – Наталія Рудь) сама ловить собак. Вона мені сьогодні повідомила, що днями звільнився останній ловець. Ніхто не хоче працювати за 4 тисячі», – звернувся заммера Костянтин Петрочук до членів комісії.

Тому Наталія Рудь на сьогодні готує зміни до штатного розпису. Окрім того, депутати запланували заслухати звіт про роботу підприємства, аби вирішити його подальшу долю.

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Теги: Ласка, Волинь, собака, Наталія Рудь
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