Зниклого біля ставка на Волині заробітчанина досі шукають

із міста Вараш Рівненської області, який, біля ставка у Нововолинську, досі шукають.Про цеповідомили у секторі комунікації Волині.Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.Відомо, що сьогодні, 21 червня, до пошуків залучили водолазів. Пошукові заходи тривають.Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.