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Зниклого біля ставка на Волині заробітчанина досі шукають

Зниклого біля ставка на Волині заробітчанина досі шукають
Михайла Демидчика із міста Вараш Рівненської області, який зник у неділю, 16 червня, біля ставка у Нововолинську, досі шукають.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації Волині.

Відомо, 26-річний чоловік приїхав на заробітки на Волинь у четвер, 13 червня, а у неділю, 16-го червня, на свято Трійці, він разом із компанією вирішив відвідати місцевий ставок й покупатися. Під час відпочинку хлопці розійшлися на 15 хвилин, але Михайло так і не повернувся до гурту. Поблизу водойми його також не знайшли, а на гукання компанії відповіді не було. Тоді чоловіки і викликали поліцію.

Відомо, що сьогодні, 21 червня, до пошуків залучили водолазів. Пошукові заходи тривають.

Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно місця перебування Михайла Демидчика, закликають зателефонувати: 0968511026 або 102.

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Теги: розшук, Михайло Демидчик, Нововолинськ, Вараш, зникнення, ставок
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