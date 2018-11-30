Онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя, – священник з Луцька





Про це розповів газеті «Волинські новини» настоятель парафії Великомучениці Катерини в Луцьку, що поблизу міської лікарні, протоієрей Юрій Близнюк, повідомляє



Капелан міської клініки пояснив, що вилікуватися людина лише завдяки медицині, але без участі Бога не може.



«Зазвичай хворі шукають помочі у лікарів. Бо медики мають досвід, практику, ліки. Та виявляється, що це все не діє. Часто фахівці, застосувавши усі традиційні методи, кажуть: “Ми не можемо встановити діагноз, ідіть у церкву”. Присутність Бога і вплив на процеси, які відбуваються в людині, беззаперечні», – пояснює отець Юрій.



Тому священник радить у першу чергу піклуватися про стан своєї душі й усвідомити, що до тілесних хвороб часто призводять гріхи. Тому варто «приходити до Лікаря, Який може уздоровити всяку неміч духовну і тілесну. Тобто до Господа», – додав Юрій Близнюк.



Більше того, на його переконання, вже доведено, що онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя.



«Нам важко усвідомити, що до хвороби призводять гріхи. Доведено, що жіночі й чоловічі онкохвороби виникають у тих, хто вів розпутний спосіб життя, зраджував. Їм посилається хвороба як викуплення. Є припущення, що в раю є категорія хворих на рак, які пережили великі випробування і скорботи, щоб урятувати душу. Бо коли людина страждає, не хоче грішити. Через хворобу люди приходять до покаяння і упокорення себе», - запевнив священник.



Він також додав, що народження хворих дітей та малюків з вадами – це результат духовного і фізичного зубожіння людини.



«Всюди пропагується розпутне життя, навіть мода спонукає одягатися так, щоб дітородні органи були не захищені навіть в холодну пору року. Потім молоді люди одружуються, а дітей нема. Додайте сюди порушення всіх моральних і духовних норм – молоді люди живуть як сім’я до шлюбу, не маючи ні благословення церкви, ні батьківського. Потім народжують дитину – хвору або з вадами. Але сучасна медицина дозволяє виходити таких малюків. Хоча буває, що за гріхи дідів-прадідів Бог взагалі не дає дітей», – переконує Юрій Близнюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До хвороб та недуг тіла, на переконання священнослужителів, призводять людські гріхи.Про це розповів газеті «Волинські новини» настоятель парафії Великомучениці Катерини в Луцьку, що поблизу міської лікарні, протоієрей, повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Капелан міської клініки пояснив, що вилікуватися людина лише завдяки медицині, але без участі Бога не може.«Зазвичай хворі шукають помочі у лікарів. Бо медики мають досвід, практику, ліки. Та виявляється, що це все не діє. Часто фахівці, застосувавши усі традиційні методи, кажуть: “Ми не можемо встановити діагноз, ідіть у церкву”. Присутність Бога і вплив на процеси, які відбуваються в людині, беззаперечні», – пояснює отець Юрій.Тому священник радить у першу чергу піклуватися про стан своєї душі й усвідомити, що до тілесних хвороб часто призводять гріхи. Тому варто «приходити до Лікаря, Який може уздоровити всяку неміч духовну і тілесну. Тобто до Господа», – додав Юрій Близнюк.Більше того, на його переконання, вже доведено, що онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя.«Нам важко усвідомити, що до хвороби призводять гріхи. Доведено, що жіночі й чоловічі онкохвороби виникають у тих, хто вів розпутний спосіб життя, зраджував. Їм посилається хвороба як викуплення. Є припущення, що в раю є категорія хворих на рак, які пережили великі випробування і скорботи, щоб урятувати душу. Бо коли людина страждає, не хоче грішити. Через хворобу люди приходять до покаяння і упокорення себе», - запевнив священник.Він також додав, що народження хворих дітей та малюків з вадами – це результат духовного і фізичного зубожіння людини.«Всюди пропагується розпутне життя, навіть мода спонукає одягатися так, щоб дітородні органи були не захищені навіть в холодну пору року. Потім молоді люди одружуються, а дітей нема. Додайте сюди порушення всіх моральних і духовних норм – молоді люди живуть як сім’я до шлюбу, не маючи ні благословення церкви, ні батьківського. Потім народжують дитину – хвору або з вадами. Але сучасна медицина дозволяє виходити таких малюків. Хоча буває, що за гріхи дідів-прадідів Бог взагалі не дає дітей», – переконує Юрій Близнюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію