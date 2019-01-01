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Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО

Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
На Волині внаслідок дощу затопило частину міста. Про це волиняни пишуть в соціальних мережах.

Йдеться про місто Ковель. З відео, опублікованого в спільноті «Ковель онлайн», видно, як двоє чоловіків плавають у дворі біля житлового будинку. Дощова вода затопила майже весь двір.

Користувачі в коментарях зазначають, що на відео вулиця Перемоги, 17 в Ковелі. За словами ковельчан, цю вулицю постійно підтоплює після дощу


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Теги: Волинь, потоп, Ковель
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