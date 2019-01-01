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У Луцьку бабуся «замінувала» парковку, щоб зайняти місце для сина, - соцмережі. ФОТО

У Луцьку бабуся «замінувала» парковку, щоб зайняти місце для сина, - соцмережі. ФОТО
В обласному центрі Волині стався курйозний випадок – пенсіонерка «замінувала» паркову. Про це у Facebook написала лучанка Анна Радзевелюк.

Інцидент трапився у п’ятницю, 21 червня. На проспекті Волі поблизу перукарні «Ідеал», перехожі побачили на автостоянці чорний пакет з написом «Заміновано».

У Луцьку бабуся «замінувала» парковку, щоб зайняти місце для сина, - соцмережі. ФОТО


«Вже хотіли викликати спецслужби, але з'явилась бабуля (70-80 років). Сказала, що зайняла місце для автомобіля сина. На уточнюючі запитання відповіла: «А тобі ШО?», - йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, замінування
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