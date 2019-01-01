У Луцьку бабуся «замінувала» парковку, щоб зайняти місце для сина, - соцмережі. ФОТО

Анна Радзевелюк.



Інцидент трапився у п’ятницю, 21 червня. На проспекті Волі поблизу перукарні «Ідеал», перехожі побачили на автостоянці чорний пакет з написом «Заміновано».







«Вже хотіли викликати спецслужби, але з'явилась бабуля (70-80 років). Сказала, що зайняла місце для автомобіля сина. На уточнюючі запитання відповіла: «А тобі ШО?», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині стався курйозний випадок – пенсіонерка «замінувала» паркову. Про це у Facebook написала лучанкаІнцидент трапився у п’ятницю, 21 червня. На проспекті Волі поблизу перукарні «Ідеал», перехожі побачили на автостоянці чорний пакет з написом «Заміновано».«Вже хотіли викликати спецслужби, але з'явилась бабуля (70-80 років). Сказала, що зайняла місце для автомобіля сина. На уточнюючі запитання відповіла: «А тобі ШО?», - йдеться у дописі.

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