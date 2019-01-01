Банду, яка незаконно утримувала людей у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, взяли під варту





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у правоохоронних органах.



Так, за клопотання слідчих СУ ГУНП у Волинській області Луцьким міськрайонним судом підозрюваних взяли під варту, без права внесення застави.



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Як відомо волинянам,



Перебування у центрі було платним, при цьому пацієнти були позбавлені засобів зв’язку й особистих документів, зазнавали фізичних і моральних утисків та знаходилися під постійною охороною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваних, які незаконно утримували людей під виглядом надання медичної допомоги у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку та селі Гаразджа Луцького району, взяли під варту.Про цеповідомили джерела у правоохоронних органах.Так, за клопотання слідчих СУ ГУНП у Волинській області Луцьким міськрайонним судом підозрюваних взяли під варту, без права внесення застави.Як відомо волинянам, 19 червня під час обшуків у приміщеннях центру правоохоронці виявили декілька десятків осіб, яких незаконно утримували під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.Перебування у центрі було платним, при цьому пацієнти були позбавлені засобів зв’язку й особистих документів, зазнавали фізичних і моральних утисків та знаходилися під постійною охороною.

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