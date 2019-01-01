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У Луцьку агресивна зграя собак напала на дитину, – соцмережі

У Луцьку агресивна зграя собак напала на дитину, – соцмережі
У Луцьку на вулиці Станіславського три собаки напали на 7-річну дитину.

Інцидент трапився 22 червня ввечері, пише лучанка Надія Омельчук у Facebook.

Допис жінки подаємо без змін та правок:

"Проблема з собаками давним-давно. Мова зараз про територію на вулиці Станіславського поблизу "Фіміаму", "Теремно", "Тростянецьких ковбас" і цигаркового "ларька". Там постійно знаходяться 8-10 собак. Часом вони просто лежать, часом граються, часом не дають проїхати велосипедистам та автомобілям, а часом так, як сталося сьогодні.

Мама з коляскою і середньою дитиною виходили з магазину, в той час старша дівчинка пішла ( не побігла і не провокувала псів!) уперед. І тут раптово її оточили троє собак, почали гавкати і кидатися. Дитина завмерла від жаху і просто підняла руки. В той момент з "ларька" вибігла продавець і порозганяла шваброю тих собак. Дякувати Богу, не покусали, лише одна вхопила дівчинку зубами за ногу.

Бачила це на власні очі (якраз була біля "Теремно"), мама дівчинки - моя сусідка. Обоє вони в шоковому стані, дитина постійно повторює: "Я боюсь собак..."

Так, я знаю, що притулку нема і що "Ласка" не притулок. Знаю, що сьогодні звільнився останній ловець. Знаю, що собак треба годувати (а на ГПЗ собак постійно годують) і що їх не треба боятися. Вся ця теорія мені відома. Але що робити????

Наші діти постійно ходять по хліб, по морозиво в ті ж Тростянецькі, АВС. Чому вони (та й дорослі теж) постійно мають наражатися на небезпеку??
Кількість собак постійно збільшується, а біля "АТБ" пройти неможливо.

Купа риторичних питань.
Але якщо нічого не робити, такі історії будуть щодня".

Натомість на публікацію зреагував депутат міськради Микола Романюк, який пообіцяв розібратися з ситуацією.

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Теги: собаки, Луцьк
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Коментарі 3
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Всеодно найдуться "я желюблюсобак" які будуть захищати цих собак, і поки їх самих не покусають то не дійде і нехєр їх захищати
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TPABu....Tu.
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таблетки в котлетки вам допоможуть
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