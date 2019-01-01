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Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО

Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Павлюк поділився світлинами мальовничого кар'єру у Вінницькій області.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Мальовничий Черепашинецький кар'єр, що має цікаве забарвлення води", - підписав світлини він.

Раніше на цьому місці був гранітний кар'єр, однак його закрили ще в середині 90-х. Після цього він поступово почав затоплюватися. Вода тут, до речі, прозора: у ясний день можна побачити предмети на глибині до двох метрів, видно як плаває риба. Завдяки цьому сонячне проміння проходить глибше у водні шари і через його заломлення здається, що Черепашинецький кар'єр має блакитний колір. Оточує озеро ліс та стрімкі береги.
Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО
Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО
Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО
Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО

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Теги: кар'єр, природа
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