Наче Мальдіви: волинський фотограф показав кар'єр небесного кольору на Вінничині. ФОТО

Волинський фотографподілився світлинами мальовничого кар'єру у Вінницькій області.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Мальовничий Черепашинецький кар'єр, що має цікаве забарвлення води", - підписав світлини він.Раніше на цьому місці був гранітний кар'єр, однак його закрили ще в середині 90-х. Після цього він поступово почав затоплюватися. Вода тут, до речі, прозора: у ясний день можна побачити предмети на глибині до двох метрів, видно як плаває риба. Завдяки цьому сонячне проміння проходить глибше у водні шари і через його заломлення здається, що Черепашинецький кар'єр має блакитний колір. Оточує озеро ліс та стрімкі береги.