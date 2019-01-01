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Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву

Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
У Луцьку порушники правил благоустрою скосили траву після виданих приписів.

Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

41 припис за порушення п.п. 6.9.2. правил благоустрою міста Луцька видали інспектори відділу "Групи швидкого реагування" відповідальним особам об'єктів благоустрою на окраїнах міста (Вишківська, Рівненська, Карпенка-Карого, Електроапаратна, Дубнівська тощо) з метою забезпечення належного естетичного вигляду міських територій за минулий тиждень.

Після закінчення вказаного у приписі терміну інспектори провели перевірку їх виконання. Приписи успішно виконали.

Нагадуємо, відповідно до п.п. 6.9.2 Правил благоустрою міста Луцька суб’єкти благоустрою зобов’язані проводити косіння газонів при досягненні трав’яним покривом висоти 15 см, а також прибирати скошену траву протягом тієї ж доби, коли виконували роботи з косіння.
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву
Луцькі муніципали змусили нечупар скосити траву

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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