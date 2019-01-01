Волинські панорами 100 років тому. РЕТРОФОТО



Першої світової війни, які були зроблені на території сучасної Волинської області.



Нижче читачі зможуть побачити панорами із таких населених пунктів,

як Ковель, Голоби, Привітне та Борочиче. Також кілька світлин були не ідентифіковані точно, проте знаємо, що зроблені вони були на Волині.



Село Привітне (колись Свинюхи), Локачинський р-н. На Маневиччині На Маневиччині Село Борочиче, Горохівщина Хата в селищі Голоби Селище Голоби Селище Голоби На вулиці в місті Ковелі Волинська дорога Дорога на Волині Селище Голоби

Джерело фото: https://picclick.de



Тетяна Яцечко-Блаженко







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