Волинські панорами 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 07:29
На одному із інтернет аукціонів вдалось розшукати цікаві фото часів
Першої світової війни, які були зроблені на території сучасної Волинської області.
Нижче читачі зможуть побачити панорами із таких населених пунктів,
як Ковель, Голоби, Привітне та Борочиче. Також кілька світлин були не ідентифіковані точно, проте знаємо, що зроблені вони були на Волині.
Джерело фото: https://picclick.de
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Першої світової війни, які були зроблені на території сучасної Волинської області.
Нижче читачі зможуть побачити панорами із таких населених пунктів,
як Ковель, Голоби, Привітне та Борочиче. Також кілька світлин були не ідентифіковані точно, проте знаємо, що зроблені вони були на Волині.
Джерело фото: https://picclick.de
Тетяна Яцечко-Блаженко
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