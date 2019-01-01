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Волинські панорами 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинські панорами 100 років тому. РЕТРОФОТО
На одному із інтернет аукціонів вдалось розшукати цікаві фото часів
Першої світової війни, які були зроблені на території сучасної Волинської області.

Нижче читачі зможуть побачити панорами із таких населених пунктів,
як Ковель, Голоби, Привітне та Борочиче. Також кілька світлин були не ідентифіковані точно, проте знаємо, що зроблені вони були на Волині.

Село Привітне (колись Свинюхи), Локачинський р-н.
Село Привітне (колись Свинюхи), Локачинський р-н.
На Маневиччині
На Маневиччині
На Маневиччині
На Маневиччині
Село Борочиче, Горохівщина
Село Борочиче, Горохівщина
Хата в селищі Голоби
Хата в селищі Голоби
Селище Голоби
Селище Голоби
Селище Голоби
Селище Голоби
На вулиці в місті Ковелі
На вулиці в місті Ковелі
Волинська дорога
Волинська дорога
Дорога на Волині
Дорога на Волині
Селище Голоби
Селище Голоби

Джерело фото: https://picclick.de

Тетяна Яцечко-Блаженко



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Теги: Волинь, панорама, ретрофото
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