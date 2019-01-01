Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:33
В колекції Австрійського державного архіву вдалось розшукати нові
світлини, які стосуються історії міста Луцька часів Першої світової війни (1914-1918 р). Перш за все вони зацікавили тим, що на фото зображена непересічна особа, а відомий воєначальник айстро-угорської армії часів Першої світової війни.
На фото в колі солдатів айстро-угорської армії можна побачити Карла
Крітека (1861-1928), який був генералом-полковником із 1917 року.
Відомо, що вищу освіту він отримав у Терезіанській військовій академії (1879) та Академії Генштабу (1884). До початку війни мав багато здобутків і зробив чудову військову кар’єру.
З початку Першої світової війни отримав у своє командування 26-
ландверну дивізію, яка брала участь в боях поблизу міста Замость (сучасна Польща). Карл Крітек проявив себе в боях у Карпатах, поблизу міста Люблін (Польща). З кінця липня 1917 року він керував силами автро-угорських військ на Буковині. Після закінчення війни пішов у відставку.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
світлини, які стосуються історії міста Луцька часів Першої світової війни (1914-1918 р). Перш за все вони зацікавили тим, що на фото зображена непересічна особа, а відомий воєначальник айстро-угорської армії часів Першої світової війни.
На фото в колі солдатів айстро-угорської армії можна побачити Карла
Крітека (1861-1928), який був генералом-полковником із 1917 року.
Відомо, що вищу освіту він отримав у Терезіанській військовій академії (1879) та Академії Генштабу (1884). До початку війни мав багато здобутків і зробив чудову військову кар’єру.
З початку Першої світової війни отримав у своє командування 26-
ландверну дивізію, яка брала участь в боях поблизу міста Замость (сучасна Польща). Карл Крітек проявив себе в боях у Карпатах, поблизу міста Люблін (Польща). З кінця липня 1917 року він керував силами автро-угорських військ на Буковині. Після закінчення війни пішов у відставку.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 червня
Сьогодні, 09:00
Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:33
Волинські панорами 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 07:29