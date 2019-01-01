Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at

Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at

Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at

Карл Крітек на фото 1917 року. https://www.bildarchivaustria.at

В колекції Австрійського державного архіву вдалось розшукати новісвітлини, які стосуються історії міста Луцька часів Першої світової війни (1914-1918 р). Перш за все вони зацікавили тим, що на фото зображена непересічна особа, а відомий воєначальник айстро-угорської армії часів Першої світової війни.На фото в колі солдатів айстро-угорської армії можна побачити(1861-1928), який був генералом-полковником із 1917 року.Відомо, що вищу освіту він отримав у Терезіанській військовій академії (1879) та Академії Генштабу (1884). До початку війни мав багато здобутків і зробив чудову військову кар’єру.З початку Першої світової війни отримав у своє командування 26-ландверну дивізію, яка брала участь в боях поблизу міста Замость (сучасна Польща). Карл Крітек проявив себе в боях у Карпатах, поблизу міста Люблін (Польща). З кінця липня 1917 року він керував силами автро-угорських військ на Буковині. Після закінчення війни пішов у відставку.