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Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО

Австрійці у Луцьку 100 років тому. РЕТРОФОТО
В колекції Австрійського державного архіву вдалось розшукати нові
світлини, які стосуються історії міста Луцька часів Першої світової війни (1914-1918 р). Перш за все вони зацікавили тим, що на фото зображена непересічна особа, а відомий воєначальник айстро-угорської армії часів Першої світової війни.

На фото в колі солдатів айстро-угорської армії можна побачити Карла
Крітека (1861-1928), який був генералом-полковником із 1917 року.
Відомо, що вищу освіту він отримав у Терезіанській військовій академії (1879) та Академії Генштабу (1884). До початку війни мав багато здобутків і зробив чудову військову кар’єру.

З початку Першої світової війни отримав у своє командування 26-
ландверну дивізію, яка брала участь в боях поблизу міста Замость (сучасна Польща). Карл Крітек проявив себе в боях у Карпатах, поблизу міста Люблін (Польща). З кінця липня 1917 року він керував силами автро-угорських військ на Буковині. Після закінчення війни пішов у відставку.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Перебування в Луцьку австрійського генерала Карла Крітека. https://www.archivinformationssystem.at
Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at
Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at
Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at
Луцьк часів Першої світової війни. https://www.archivinformationssystem.at
Карл Крітек на фото 1917 року. https://www.bildarchivaustria.at
Карл Крітек на фото 1917 року. https://www.bildarchivaustria.at

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Теги: Луцьк, ретрофото, ВолиньPost
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