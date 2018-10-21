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На Волині рятувальники мотопомпами гасили пожежу торфу

На Волині рятувальники мотопомпами гасили пожежу торфу
За минулий тиждень рятувальники ліквідували 17 пожеж, що трапилися на Волині.

Так 20 червня о 14:30 горів торф та чагарників на площі 2,3 га в урочищі Крименське біля села Тоболи Камінь-Каширського району, - У ДСНС України у Волинській області.

Пожежу ліквідували рятувальники 8-ої ДПРЧ разом із працівниками пожежної команди села Тоболи та місцевими жителями. Для ліквідації залучали пожежний та рукавний автомобілі, 2 мотопомпи.

Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: торф, пожежа
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