На Волині рятувальники мотопомпами гасили пожежу торфу





Так 20 червня о 14:30 горів торф та чагарників на площі 2,3 га в урочищі Крименське біля села Тоболи Камінь-Каширського району, - У ДСНС України у Волинській області.



Пожежу ліквідували рятувальники 8-ої ДПРЧ разом із працівниками пожежної команди села Тоболи та місцевими жителями. Для ліквідації залучали пожежний та рукавний автомобілі, 2 мотопомпи.



Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.

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