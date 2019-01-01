Бійка між жінками «майже до смерті» у Ковелі: що кажуть в поліції





Зокрема, Ілона Ситарук у групі «



«Зробимо її відомою! Дівчина не в адекваті, можливо в стані наркотичних засобів (покаже мед.експертиза), побила майже до смерті, йдучу парком, молоду дівчину. Струс мозгу, два шва на обличчі, шиї, руці, перелом носу. Побила пивний бокал об лице, бо ще знаходилась в сп'янілому стані», – йдеться у дописі Ілони Ситарук.



«Зараз ухиляється від кримінальної відповідальності, оскільки вийшла заміж за кордон, і рахує, що все зійде з рук. Молодій дівчині, яка матеріально не забезпечена і їй немає кому допомогти, тепер жити з порізами на обличі. Давайте, не дамо цьому статися. Бо наші діти теж гуляють парком, не пізним вечором, і такі люди як Ельвіра Шакірова – є небезпечні для округу!», – додала авторка допису.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в секторі комунікації поліції Волині розповіли, що 19 червня в поліції зареєстрували дві заяви. Звернулися 24-річна на 26-річна громадянки, які повідомили про конфлікт напередодні близько опівночі 18 червня.



Так, 19 червня звернулася 24-річна. Вона повідомила, що на ґрунті неприязних стосунків виникла суперечка, під час якої 26-річна завдала їй тілесних ушкоджень. З такою ж заявою того ж дня звернулася і 26-річна громадянка.



Поліція зареєструвала обидві заяви. Після перевірки за обома повідомленнями розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про легкі тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в ніч на 19 червня відбулася бійка у парку між двома жінками. Про неї написали у соцмережах.Зокрема,у групі « Я люблю Ковель » у Facebook написала, що жінка, яку звати Ельвіра Шакірова побила іншу «майже до смерті».«Зробимо її відомою! Дівчина не в адекваті, можливо в стані наркотичних засобів (покаже мед.експертиза), побила майже до смерті, йдучу парком, молоду дівчину. Струс мозгу, два шва на обличчі, шиї, руці, перелом носу. Побила пивний бокал об лице, бо ще знаходилась в сп'янілому стані», – йдеться у дописі Ілони Ситарук.«Зараз ухиляється від кримінальної відповідальності, оскільки вийшла заміж за кордон, і рахує, що все зійде з рук. Молодій дівчині, яка матеріально не забезпечена і їй немає кому допомогти, тепер жити з порізами на обличі. Давайте, не дамо цьому статися. Бо наші діти теж гуляють парком, не пізним вечором, і такі люди як Ельвіра Шакірова – є небезпечні для округу!», – додала авторка допису.У коментарів секторі комунікації поліції Волині розповіли, що 19 червня в поліції зареєстрували дві заяви. Звернулися 24-річна на 26-річна громадянки, які повідомили про конфлікт напередодні близько опівночі 18 червня.Так, 19 червня звернулася 24-річна. Вона повідомила, що на ґрунті неприязних стосунків виникла суперечка, під час якої 26-річна завдала їй тілесних ушкоджень. З такою ж заявою того ж дня звернулася і 26-річна громадянка.Поліція зареєструвала обидві заяви. Після перевірки за обома повідомленнями розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про легкі тілесні ушкодження. Досудове розслідування триває.

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