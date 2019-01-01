Порушників із паркування у Луцьку відтепер штрафуватимуть і дівчата
Сьогодні, 13:06
Відсьогодні, 24 червня, на дороги Луцька виходять працювати дівчата-інспектори з паркування.
Про це розповіла керівниця муніципальної варти міста Луцьк Юлія Сиротинська під час обговорення її звіту на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.
Нагадаємо, що у Луцьку від 17 квітня працюють перші 3 інспектори з паркування. Тоді на службу брали лише чоловіків, однак відтепер представниці прекрасної статі також зможуть виписувати штрафи водіям-порушникам за неправильне паркування своїх транспортних засобів.
«Вони мають електронні графіки чергування, зокрема зараз активно працюють на проспекті Волі – Словацького, Степана Бандери та Винниченка», – сказала Юлія Сиротинська.
Також вона повідомила, що середній розмір штрафу за неправильне паркування складає від 255 до 510 гривень.
«У Луцьку існує велика проблема із паркомісцями та перенавантаженням дороги, однак людей і далі продовжують штрафувати. Зокрема на проспекті Волі є вело доріжка поблизу будівель Луксорії. Парковка прямо по велодоріжці на території цього комплексу, я сам там часто їжджу», – звернувся до Юлії Сиротинської член постійної комісії Павло Данильчук.
Керівниця муніципальної варти Луцька запевнила, що розуміє цю проблему і не заперечує її існування, але каже, що й у інших також вона є, Луцьк – не виключення, як місто, яке розвивається і розширюється.
«Немає паркомісць, місце переповнене, люди просто не мають куди діватися, а штрафувати ми будемо?» – запитав Павло Данильчук і запропонував Юлії Сиротинській розглянути вільні земельні ділянки комунальної або ж приватної власності для облаштування нових парковок там, зокрема закинута територія поблизу будівлі «Зосі», де на виробництві колись загинула людина, а територія залишилася занехаяною.
Головна муніципалка міста запевнила, що розгляне це питання і вивчить його детальніше. Більше того, за пропозицією членів комісії ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів пообіцяла зробити свій звіт публічним і дати доступ до нього не лише членам комісії.
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Про це розповіла керівниця муніципальної варти міста Луцьк Юлія Сиротинська під час обговорення її звіту на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.
Нагадаємо, що у Луцьку від 17 квітня працюють перші 3 інспектори з паркування. Тоді на службу брали лише чоловіків, однак відтепер представниці прекрасної статі також зможуть виписувати штрафи водіям-порушникам за неправильне паркування своїх транспортних засобів.
«Вони мають електронні графіки чергування, зокрема зараз активно працюють на проспекті Волі – Словацького, Степана Бандери та Винниченка», – сказала Юлія Сиротинська.
Також вона повідомила, що середній розмір штрафу за неправильне паркування складає від 255 до 510 гривень.
«У Луцьку існує велика проблема із паркомісцями та перенавантаженням дороги, однак людей і далі продовжують штрафувати. Зокрема на проспекті Волі є вело доріжка поблизу будівель Луксорії. Парковка прямо по велодоріжці на території цього комплексу, я сам там часто їжджу», – звернувся до Юлії Сиротинської член постійної комісії Павло Данильчук.
Керівниця муніципальної варти Луцька запевнила, що розуміє цю проблему і не заперечує її існування, але каже, що й у інших також вона є, Луцьк – не виключення, як місто, яке розвивається і розширюється.
«Немає паркомісць, місце переповнене, люди просто не мають куди діватися, а штрафувати ми будемо?» – запитав Павло Данильчук і запропонував Юлії Сиротинській розглянути вільні земельні ділянки комунальної або ж приватної власності для облаштування нових парковок там, зокрема закинута територія поблизу будівлі «Зосі», де на виробництві колись загинула людина, а територія залишилася занехаяною.
Головна муніципалка міста запевнила, що розгляне це питання і вивчить його детальніше. Більше того, за пропозицією членів комісії ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів пообіцяла зробити свій звіт публічним і дати доступ до нього не лише членам комісії.
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Коментарі 1
Не має права та кишенькова армія Пустовіта нікого штрафувати! Бачиш мурцапала - проганяй звыдусіль!
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