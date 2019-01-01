Порушників із паркування у Луцьку відтепер штрафуватимуть і дівчата

Відсьогодні, 24 червня, на дороги Луцька виходять працювати дівчата-інспектори з паркування.Про це розповіла керівниця муніципальної варти міста Луцькпід час обговорення її звіту на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 24 червня.Нагадаємо, що у Луцьку. Тоді на службу брали лише чоловіків, однак відтепер представниці прекрасної статі також зможуть виписувати штрафи водіям-порушникам за неправильне паркування своїх транспортних засобів.«Вони мають електронні графіки чергування, зокрема зараз активно працюють на проспекті Волі – Словацького, Степана Бандери та Винниченка», – сказала Юлія Сиротинська.Також вона повідомила, що середній розмір штрафу за неправильне паркування складає від 255 до 510 гривень.«У Луцьку існує велика проблема із паркомісцями та перенавантаженням дороги, однак людей і далі продовжують штрафувати. Зокрема на проспекті Волі є вело доріжка поблизу будівель Луксорії. Парковка прямо по велодоріжці на території цього комплексу, я сам там часто їжджу», – звернувся до Юлії Сиротинської член постійної комісії Павло Данильчук.Керівниця муніципальної варти Луцька запевнила, що розуміє цю проблему і не заперечує її існування, але каже, що й у інших також вона є, Луцьк – не виключення, як місто, яке розвивається і розширюється.«Немає паркомісць, місце переповнене, люди просто не мають куди діватися, а штрафувати ми будемо?» – запитав Павло Данильчук і запропонував Юлії Сиротинській розглянути вільні земельні ділянки комунальної або ж приватної власності для облаштування нових парковок там, зокрема закинута територія поблизу будівлі «Зосі», де на виробництві колись загинула людина, а територія залишилася занехаяною.Головна муніципалка міста запевнила, що розгляне це питання і вивчить його детальніше. Більше того, за пропозицією членів комісії ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів пообіцяла зробити свій звіт публічним і дати доступ до нього не лише членам комісії.