У Луцьку патрульні виявили маршрутку з «липовими» документами
Сьогодні, 17:59
У Луцьку патрульні виявили маршрутку з підробленими документами.
Сьогодні, 24 червня, близько обіду, патрульні зупинили автомобіль «БОГДАН А09202» під керуванням 47-річного водія, згідно інформації, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення, кримінального чи адмінправопорушення, - пише патрульна поліція Волинської області.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції правоохоронці виявили розбіжності між даними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу та внесеними в базу.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
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Сьогодні, 24 червня, близько обіду, патрульні зупинили автомобіль «БОГДАН А09202» під керуванням 47-річного водія, згідно інформації, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення, кримінального чи адмінправопорушення, - пише патрульна поліція Волинської області.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції правоохоронці виявили розбіжності між даними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу та внесеними в базу.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
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