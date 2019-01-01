У Луцьку патрульні виявили маршрутку з «липовими» документами





Сьогодні, 24 червня, близько обіду, патрульні зупинили автомобіль «БОГДАН А09202» під керуванням 47-річного водія, згідно інформації, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення, кримінального чи адмінправопорушення, - пише патрульна поліція Волинської області.



При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції правоохоронці виявили розбіжності між даними в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу та внесеними в базу.



На місце події працювала слідчо-оперативна група.

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