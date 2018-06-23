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Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО

Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО
У луцькій п’ятиповерхівці на вулиці Софії Ковалевської, 23-А внаслідок зливи, що пройшла в ніч з суботи на неділю, підтопило дах будинку.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Мешканці будинку розповідають, що якби двоє місцевих чоловіків вчасно не взялися відкачувати воду, то наслідки було б страшно уявити.

В понеділок поблизу п’ятиповерхівки по вулиці Софії Ковалевської 23-А нічого не нагадує про наслідки нічної зливи з 22-го на 23-тє червня.

«Вранці шум в під"їзді, люди чую. Вийшла. Дивлюся, що наші хлопці з 4-го і 5-го поверхів воду збирають. Один зверху на криші, другий внизу. Це жахи. Я того не бачила, але сусіди розповідають, що то цілий басейн був», - каже мешканка Валентина Голян.

Один з чоловіків, який рятував будинок каже, що в неділю прокинувся о-пів на 7-му ранку через шум води.

«Почув, що десь вода капає. Вийшов на коридор, а тут вже накрапало. Вже на 4-му була. Разом із сусідом полізли наверх подивитися яка обстановка. Вийшло, що ливнівка була забита. Леонід поїхав на роботу, взяв насоса глубінного. Ми почали викачувати воду через край», - пригадує Андрій Максимчук.
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО


Проте, вода встигла наробити шкоди. Анна, яка живе у двохкімнатній квартирі на 5-му поверсі показала наслідки зливи на стелі своєї квартири.
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО


«Ми зробили ремонт і от наслідки вчорашньої зливи. Вчора ми звернулися, вона (голова ОСББ) сказала: це від мене не залежить. Будемо розбиратися на зборах співвласників і тоді вирішувати: що робити. Я кажу, ну добре тут забілимо, а далі воно ж буде те сааме», - каже жінка і додає, що у їхньому будинку більш як півтора роки тому створили ОСББ, керівником якого стала Юлія Сабатюк. Тоді ж, за словами Анни, був проведений ремонт.
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО


«Ми як утеплювали будинок я розуміла, що утеплення технічного поверху входить в кошторис, але вчора мені сказали, що технічний поверх утеплення не входив в кошторис. Спочатку йде 5-й поверх, потім технічний поверх, а потім криша. Питали чи тут нам будуть утепляти. Вона сказала, що немає потреби! Ну, як немає як мене затопило», - обурюється пані Анна.
Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО


Валентина Голян каже, що через те, що голови ОСББ немає в місті, проблеми жителі повинні вирішувати самотужки.

Під час телефонної розмови, голова ОСББ Юлія Саботюк так прокоментувала неприємну ситуацію: «У вівторок будемо робити збори. Будемо думати, що робити. Я пропонувала їм перекрити покрівлю. Вони відмовлялися. Забита була ливнівка, десь вітер щось заніс, це ж було вночі із суботи на неділю. Через те і підтопило. Ну, але тепер можливо, будуть думати люди»

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Теги: Луцьк, Софії Ковалевської, злива, підтоплення
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