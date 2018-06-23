Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО

У луцькій п’ятиповерхівці на вулиці Софії Ковалевської, 23-А внаслідок зливи, що пройшла в ніч з суботи на неділю, підтопило дах будинку.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Мешканці будинку розповідають, що якби двоє місцевих чоловіків вчасно не взялися відкачувати воду, то наслідки було б страшно уявити.В понеділок поблизу п’ятиповерхівки по вулиці Софії Ковалевської 23-А нічого не нагадує про наслідки нічної зливи з 22-го на 23-тє червня.«Вранці шум в під"їзді, люди чую. Вийшла. Дивлюся, що наші хлопці з 4-го і 5-го поверхів воду збирають. Один зверху на криші, другий внизу. Це жахи. Я того не бачила, але сусіди розповідають, що то цілий басейн був», - каже мешканкаОдин з чоловіків, який рятував будинок каже, що в неділю прокинувся о-пів на 7-му ранку через шум води.«Почув, що десь вода капає. Вийшов на коридор, а тут вже накрапало. Вже на 4-му була. Разом із сусідом полізли наверх подивитися яка обстановка. Вийшло, що ливнівка була забита. Леонід поїхав на роботу, взяв насоса глубінного. Ми почали викачувати воду через край», - пригадуєПроте, вода встигла наробити шкоди. Анна, яка живе у двохкімнатній квартирі на 5-му поверсі показала наслідки зливи на стелі своєї квартири.«Ми зробили ремонт і от наслідки вчорашньої зливи. Вчора ми звернулися, вона (голова ОСББ) сказала: це від мене не залежить. Будемо розбиратися на зборах співвласників і тоді вирішувати: що робити. Я кажу, ну добре тут забілимо, а далі воно ж буде те сааме», - каже жінка і додає, що у їхньому будинку більш як півтора роки тому створили ОСББ, керівником якого стала Юлія Сабатюк. Тоді ж, за словами Анни, був проведений ремонт.«Ми як утеплювали будинок я розуміла, що утеплення технічного поверху входить в кошторис, але вчора мені сказали, що технічний поверх утеплення не входив в кошторис. Спочатку йде 5-й поверх, потім технічний поверх, а потім криша. Питали чи тут нам будуть утепляти. Вона сказала, що немає потреби! Ну, як немає як мене затопило», - обурюється паніВалентина Голян каже, що через те, що голови ОСББ немає в місті, проблеми жителі повинні вирішувати самотужки.Під час телефонної розмови, голова ОСББтак прокоментувала неприємну ситуацію: «У вівторок будемо робити збори. Будемо думати, що робити. Я пропонувала їм перекрити покрівлю. Вони відмовлялися. Забита була ливнівка, десь вітер щось заніс, це ж було вночі із суботи на неділю. Через те і підтопило. Ну, але тепер можливо, будуть думати люди»