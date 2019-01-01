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У Луцьку тролейбуси №1а і 2а змінили маршрути через економію грошей

У Луцьку тролейбуси №1а і 2а змінили маршрути через економію грошей
Лучани скаржаться на те, що тролейбуси №1а і №2а змінили маршрут. Зокрема, люди нарікають, що вони не їдуть на вулицю Карбишева до КРЗ, а тільки до кільця на вулиці Гордіюк.

Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов пояснив, що маршрути транспортних засобів змінили через економію коштів. Оскільки зробили економічний аналіз і вирішили, що у промисловий район у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".

У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №1а і 2а без заїзду на КРЗ.

«Я розумію, що це викликано тим, що треба економити кошти. Але ще раз розберіться з тими скаргами. Поясніть людям ще раз, зустріньтеся з людьми. Якщо питання відпадуть, то відпадуть, а ні, то треба це питання вирішувати», - зауважив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

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Теги: тролейбус, Луцьк, проблема
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