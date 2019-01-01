У Луцьку тролейбуси №1а і 2а змінили маршрути через економію грошей





Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов пояснив, що маршрути транспортних засобів змінили через економію коштів. Оскільки зробили економічний аналіз і вирішили, що у промисловий район у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".



У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №1а і 2а без заїзду на КРЗ.



«Я розумію, що це викликано тим, що треба економити кошти. Але ще раз розберіться з тими скаргами. Поясніть людям ще раз, зустріньтеся з людьми. Якщо питання відпадуть, то відпадуть, а ні, то треба це питання вирішувати», - зауважив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани скаржаться на те, що тролейбуси №1а і №2а змінили маршрут . Зокрема, люди нарікають, що вони не їдуть на вулицю Карбишева до КРЗ, а тільки до кільця на вулиці Гордіюк.Про це йшлося сьогодні, 25 червня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Начальник управління транспорту та зв’язкупояснив, що маршрути транспортних засобів змінили через економію коштів. Оскільки зробили економічний аналіз і вирішили, що у промисловий район у вихідні та святкові дні тролейбуси будуть курсувати за маршрутами №1а і №2а без заїзду на КРЗ. Розворотом і кінцевим пунктом буде зупинка "Вул. Домни Гордіюк".У будні дні тролейбуси зазначених маршрутів у міжпікові години також будуть курсувати за маршрутами №1а і 2а без заїзду на КРЗ.«Я розумію, що це викликано тим, що треба економити кошти. Але ще раз розберіться з тими скаргами. Поясніть людям ще раз, зустріньтеся з людьми. Якщо питання відпадуть, то відпадуть, а ні, то треба це питання вирішувати», - зауважив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

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