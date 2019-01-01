Петро Порошенко приїде на Волинь

Петро Порошенко побуває у Луцьку.



Як повідомляє прес-служба партії, візит відбудеться в четвер, 27 червня.



Разом з Петром Порошенком до Луцька завітає його команда – Андрій Парубій, легендарний кобриг 95-ї десантної бригади Михайло Забродський, блогери Андрій (Полтава) Карпов, Денис П’ятигорець та кандидат в народні депутати від Волині.



Зустріч відбудеться в замку Любарта о 18:00.



На всіх охочих чекає також концерт відкриття року репера ХАСа та гурту "Kozak System".



Також зазначається, що Петро Порошенко планує відвідати на Волині Жидичинський монастир, Ківерці та Горохів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність»побуває у Луцьку.Як повідомляє прес-служба партії, візит відбудеться в четвер, 27 червня.Разом з Петром Порошенком до Луцька завітає його команда –, легендарний кобриг 95-ї десантної бригади, блогерита кандидат в народні депутати від Волині.Зустріч відбудеться в замку Любарта о 18:00.На всіх охочих чекає також концерт відкриття року репера ХАСа та гурту "Kozak System".Також зазначається, що Петро Порошенко планує відвідати на Волині Жидичинський монастир, Ківерці та Горохів.

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